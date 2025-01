جاستن بالدوني يرفع دعوى تعويض بقيمة 250 مليون دولار ضد نيويورك تايمز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 11:50 صباحاً - رفع الممثل جاستن بالدوني، دعوى قضائية بقيمة 250 مليون دولار، ضد صحيفة نيويورك تايمز الشهيرة، بسبب قصة بليك ليفلي، التي نشرتها مؤخرًا، واصفًا الصحفية، بأنها اعتمدت على "روايتها الذاتية".

تفاصيل دعوي جاستن بالدوني ضد نيورك تايمز

تقدم بريان فريدمان، محامي جاستن بالدوني، بالشكوى المكونة من 87 صفحة، والتي تتهم صحيفة التايمز بالاحتيال في الوعد، وانتهاك العقد الضمني، دحضًا للسرد الوارد في المقالة المكونة من 4000 كلمة، والتي هزت هوليوود وأدت إلى إسقاط وكالة المواهب، WME لجاستن بالدوني كعميل بعد ساعات من النشر القصة.

وكتبت ميجان توهي، ومايك ماكنتاير، وجولي تيت، المقالة التي صورت ليفلي كممثلة عانت من شهور من التحرش الجنسي، من بالدوني، وهيث، وواجهت انتقامًا في شكل حملة تشويه سمعة، لأنها عبرت عن مخاوفها.

ولكن وفقًا للدعوى القضائية، كانت ليفلي هي التي شرعت في حملة تشويه سمعة خاصة بها، واستخدمت "ادعاءات التحرش الجنسي الكاذبة لتأكيد السيطرة الأحادية الجانب على كل جانب من جوانب الإنتاج".

وبحسب الدعوى، فإن زوج ليفلي، الممثل رايان رينولدز، اتهم بالدوني بعنف خلال اجتماع محتدم في شقتهما الفاخرة في تريبيكا في نيويورك، واتهمه بـ "إهانة زوجته بسبب وزنها".

وتزعم الدعوى أن الممثل الشهير، ضغط أيضًا على وكالة بالدوني WME، للتخلي عن المخرج أثناء العرض الأول لفيلم "Deadpool and Wolverine"، في يوليو، قبل وقت طويل من تجنيد بالدوني للعلاقات العامة في الأزمة.

رد نيويورك تايمز علي دعوي جاستن

على الجانب الآخر، رد متحدث باسم صحيفة نيويورك تايمز، على الدعوي المقامة ضد الصحفية، قائلا: "إن دور منظمة إخبارية مستقلة، هو متابعة الحقائق، لقد تم الإبلاغ عن قصتنا بدقة ومسؤولية، لقد استندت إلى مراجعة آلاف الصفحات من الوثائق الأصلية، بما في ذلك الرسائل النصية، ورسائل البريد الإلكتروني التي نقتبسها بدقة وبإسهاب في المقال، حتى الآن، لم يشير Wayfarer Studios والسيد بالدوني، والموضوعات الأخرى للمقالة. وممثليهم إلى خطأ واحد... لقد نشرنا بيانهم الكامل ردًا على الادعاءات الواردة في المقال أيضًا، نخطط للدفاع بقوة ضد الدعوى القضائية ".

محامي جاستن بالدوني يرد بمقاضاه بليك ليفي

في سياق متصل، أعلن بريان فريدمان، محامي جاستن بالدوني، أنه سيرفع دعوى قضائية، ضد بليك لايفلي، ستصدم الجميع

ذكر تقرير لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أن محامي جاستن بالدوني يستعد لرفع دعوى قضائية مضادة، ضد بليك ليفي، إلى جانب شريكه التجاري، والرئيس التنفيذي لشركة Wayfarer Studios، جيمي هيث، ووكلاء الدعاية المذكورين في شكوى ليفلي.

وأوضحت الصحيفة، أن المحامي برايان فريدمان، سيقدم الأوراق عندما تفتح المحاكم أبوابها بعد عطلة رأس السنة الجديدة.

أول تعليق لـ بليك ليفلي بعد مقاضاتها جاستن بالدوني

أصدرت الممثلة بليك ليفلي بيانًا، بعد الإعلان رسميًّا عن مقاضاتها لنجم فيلم It Ends With Us، جاستن بالدوني، بتهمة التحرش الجنسي ومحاولة التشهير.

وقالت ليفي في البيان: "آمل أن تساعد إجراءاتي القانونية، في كشف الستار عن هذه التكتيكات الانتقامية الشريرة، لإيذاء الأشخاص الذين يتحدثون عن سوء السلوك، وتساعد في حماية الآخرين الذين قد يتم استهدافهم".

أولى خسائر جاستن بالدوني بعد تهمة التحرش

تعد تهمة التحرش الجنسي، من التهم القاتلة للممثلين في هوليوود، حيث دمرت العديد من مستقبل الممثلين والممثلات، ويبدو أن الممثل جاستن بالدوني، سيحظى بتلك النهاية قريبا.

وأعلنت رسميا وكالة المواهب WME، التخلي رسميًّا عن تعاونها مع الممثل جاستن بالدوني، بعد الدعوى القضائية التي رفعتها بليك ليفلي ضده وتتهمه فيها بالتحرش الجنسي، زاعمة أنه خلق بيئة عمل مُعادية في خلال تصويرهما لفيلمهم الناجح "It Ends With Us"، قبل أن يشارك لاحقًا في حملة ضدها، لتشويه سمعتها.

تفاصيل اتهام بليك ليفي لـ جاستن بالدوني

وذكر موقع TMZ، تفاصيل اتهام بليك ليفلي، لجاستن، موضحًا أن ليفلي اتهمت جاستن، أنه جعل بيئة العمل في موقع تصوير "It Ends With Us" سيئة للغاية، لدرجة أنه عقد اجتماع حضره زوج ليفي الممثل الشهير رايان رينولدز مع آخرين، لمعالجة سلوك بالدوني.

