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القومي للترجمة يطلق احتفالية خاصة بـ"الفولكلور المصري" - أخبار كلمتك

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القومي للترجمة يطلق احتفالية خاصة بـ"الفولكلور المصري" - أخبار كلمتك

القومي للترجمة يطلق احتفالية خاصة بـ"الفولكلور المصري" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 11:30 صباحاً -  شهدت قاعة طه حسين بالمركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي إحتفالية وندوة لمناقشة كتاب "الفولكلور المصري"، وذلك في إطار احتفالات وزارة الثقافة بيوم اللغة العربية، وبالتعاون مع قسم اللغة العربية ومركز دراسات التراث الشعبي بجامعة القاهرة. 

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الفولكلور المصري

وجاءت احتفالية القومي للترجمة بمشاركة كل من الدكتور سعيد المصري، أستاذ علم الاجتماع جامعة القاهرة والمتخصص في الأنثروبولوجيا الثقافية، والدكتور خالد أبو الليل أستاذ الأدب الشعبي بكلية الآداب جامعة القاهرة، والدكتور سامي سليمان أستاذ الأدب والنقد بكلية الآداب – جامعة القاهرة ورئيس قسم اللغة العربية وآدابها.

 وأدارت الندوة الدكتورة سحر محمد فتحي، أستاذ مساعد الأدب الأندلسي بكلية الآداب – جامعة القاهرة ومدير مركز دراسات التراث الشعبي.

 

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وشارك بالحضور لفيف من كبار المثقفين ومن بينهم الدكتورة هناء الجوهري والدكتور سامح عبد الوهاب والدكتور سعيد البنهاوي والدكتور مسعود شومان والدكتور ماجد عثمان والإعلامي الدكتور جمال الشاعر والمهندس أحمد بهاء الدين والدكتورة نهلة إمام والدكتور خلف الميري والدكتورة امال مظهر.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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