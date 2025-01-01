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ليوناردو دي كابريو يشارك في الموسم الثالث من مسلسل "Squid Game" - أخبار كلمتك

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ليوناردو دي كابريو يشارك في الموسم الثالث من مسلسل "Squid Game" - أخبار كلمتك

ليوناردو دي كابريو يشارك في الموسم الثالث من مسلسل "Squid Game" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 11:30 صباحاً - كشفت تقارير صحفية، أن الممثل الشهير  ليوناردو دي كابريو، سيظهر خلال أحداث الموسم الثالث من المسلسل الكوري الجنوبي، “Squid Game”، والذي سيعرض خلال عام ٢٠٢٥، حصريا علي منصة Netflix. 

ووفقًا للتقارير، فأن منصة نتفلكس، اتفقت مع الممثل ليوناردو دي كابريو، على المشاركة بالموسم الثالث من مسلسل "Squid Game".
 

منتج Squid Game يرغب بمشاركة ليوناردو ديكابريو في المسلسل

يذكر أن مخرج ومؤلف مسلسل "لعبة الحبار" Squid Game، هوانج دونج هيوك، أعلن في عام ٢٠٢٣، أن الممثل العالمي ليوناردو دي كابريو، قد تتم دعوته للانضمام إلى فريق عمل مسلسل "Squid Game".

وقال هوانج دونج هيوك في مؤتمر صحفي عقدته شبكة Netflix في مدينة سيول الكورية، عندما سئل عما إذا كان أي ممثل هوليوود معروف، سيشارك في الموسم الثاني من مسلسل “Squid Game”: "لن يكون هناك ممثل هوليوود معروف في الموسم الثاني.. هذا ليس في الخطة، وإذا تغيرت الخطة في مرحلة ما، ربما في الموسم الثالث، ولكن بالنسبة للموسم الثاني، لا تزال تدور أحداثها في كوريا.. أنا معجب قديم للفنان ليوناردو دي كابريو.. لذلك ربما إذا سمح الوقت أو الفرص، يمكننا أن نطلب منه الانضمام إلى الألعاب".

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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