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تفاصيل أحدث أغنيات طارق الشيخ فى 2025 (فيديو) - أخبار كلمتك

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تفاصيل أحدث أغنيات طارق الشيخ فى 2025 (فيديو) - أخبار كلمتك

تفاصيل أحدث أغنيات طارق الشيخ فى 2025 (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 10:55 صباحاً - اطلق المطرب الكبير طارق الشيخ  أغنيته الجديدة بالتزامن مع قدوم عام 2025 وتأتي الأغنية باسم «الفترة اللي فاتت من كلمات  محمود سوستا، ألحان خالد سلطان، توزيع وصولوهات نوار البحيرى، ميكس وماستر محمد جودة، وصولو كولا نادر الشاعر.

كلمات أغنية الفترة اللي فاتت لـ طارق الشيخ

وتقول كلمات الأغنية: 

كان نفسي تكملوا معايا.. بس الحرام مبيدومش

 ما لو انتو كنتو ولاد حلال.. كانت عشرتنا متهونش

بس عادي أديني بتعلم، اعرف صحبك وعليه علم.. مش شكرانيه والله ف نفسي بس يكفي إن أنا مبخونش

 بجحين بطريقة لا تعقل ضربتهم جتلي ف مقتل قال إيه ومش عايزني أزعل

 ده انتو ليكم وقت روقة اوعدكو الفترة الجاية مش هتصعبوا تاني عليا

 وهرد الضربة ب 100 الكلام علي صحة وفوقة

 ف الفترة اللي فاتت ناس كتير ف عنيا ماتت والسنين والعشرةهانت والخيانة بانت ف عينكو.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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