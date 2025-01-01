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عيار 18 بكام؟.. سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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عيار 18 بكام؟.. سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 - أخبار كلمتك

عيار 18 بكام؟.. سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 12:06 مساءً - سعر الذهب الآن.. شهد سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 استقراراً بـ مصر، وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 3205.75 جنيهًا للبيع، و3188.5 جنيه للشراء، وذلك وفقاً لآخر تحديث لـ أسعار الذهب في سوق الصاغة.

سعر الذهب اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب الآن وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء، سجل نحو 4274.25 جنيه للبيع، و4251.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء، سجل نحو 3918 جنيهًا للبيع، و3897.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء، سجل نحو 3740 جنيهًا للبيع، 3720 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء، سجل نحو 3205.75 جنيهًا للبيع، و3188.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء، سجل نحو 2493.25 جنيهًا للبيع، و2480 جنيهًا للشراء.

الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 اليوم الأربعاء، سجل نحو 2137.25 جنيه للبيع، و2125.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9 اليوم الأربعاء، سجل نحو 1602.75 جنيه للبيع، و1594.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء، سجل نحو 29920 جنيها للبيع، و 29760 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

سعر أونصة الذهب اليوم الأربعاء، سجل نحو 2625.01 دولار للبيع، و 2624.1 دولار للشراء.

الذهب
سعر الذهب الآن

سعر الذهب اليوم في مصر

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب الآن في سوق الصاغة
سعر الذهب الآن

سعر الذهب اليوم الأربعاء

- سعر الذهب عيار 24 بقيمة 4274 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج.

- سعر الذهب عيار 21 بقيمة 3740 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية.

- سعر الذهب عيار 18 بقيمة 3205 جنيه للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر.

- سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء بقيمة 29920 جنيه.

- سعر الذهب عالميا اليوم الأربعاء، سجل 2625 دولار للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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