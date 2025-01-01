الأزهر: مبادرة حفظ القرآن «أونلاين» لأبناء المصريين بالخارج تهدف ‏لتأصيل الهوية الإسلامية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 11:46 صباحاً - أكد مدير عام الجامع الأزهر الشريف، الدكتور هاني عودة، اليوم الأربعاء، أن إطلاق الأزهر الشريف لمبادرة تحفيظ القرآن الكريم عن بعد لأبناء المصريين فى الخارج، كان بهدف تأصيل الهوية الإسلامية والمصرية وحتى يتعايش أبناؤنا مع القرآن الكريم وتعلم الأخلاق والعبادات.

وقال عودة، في مداخلة للقناة الأولي: «عرضنا فكرة المبادرة علي شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والذى أوصي بدوره بدراسة الأمر أولا، ثم وضع خطة مع مجموعة عمل من الشباب، واستهدفنا الدفعة الأولى لهذه المبادرة فى بداية يناير 2025 بقدرة استيعابية قدرها 5000 طالب، تحت إشراف من الدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى وكيل الأزهر الشريف».

وأضاف أن الأزهر الشريف حرص على توفير برامج لأبناء المصرين بالخارج لتعليم كتاب الله، بطريقة سهلة وعلى يد المتخصصين، وذلك من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة لتسهيل التعايش مع الطلاب عن بعد في الوقت المناسب لهم.

وأشار إلى أنه بعد الإعلان عن المبادرة من خلال البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، قام حوالي 5 آلاف طالب بالتسجيل في الموقع من 69 دولة مختلفة، لافتا إلى أنه تم إعداد المناهج ومقررات حفظ القرأن الكريم بعناية، وتأهيل واختيار المحفظين من حيث قدرتهم علي استيعاب الطلاب من الناحية الأكاديمية والتدريسية وبين قدرتهم على التعامل التقني.