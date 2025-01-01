جامعة حلوان تفتح باب القبول ببرنامج ماجستير إدارة التعليم الدولي INEMA - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 12:20 مساءً - أعلنت جامعة حلوان عن فتح باب القبول بالدفعة (15) ببرنامج ماجستير إدارة التعليم الدولي INEMA المشترك مع جامعة لودفيسبرج للتربية بألمانيا.

جامعة حلوان



يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.

قبول أوراق الطلاب الجدد للالتحاق ببرنامج ماجستير إدارة التعليم الدولي INEMA

يبدأ برنامج ماجستير إدارة التعليم الدولي المشترك بين جامعتي حلوان بجمهورية مصر العربية ولودفيسبرج للتربية بألمانيا قبول أوراق الطلاب الجدد للالتحاق بالبرنامج للعام الدراسي 2025-2026 اعتبارًا من أول يناير حتى 30 يونيو 2025 على الموقع الرسمي للبرنامج.

برنامج ماجستير إدارة التعليم الدولي INEMA

ويهتم البرنامج بتأهيل قيادات على مستوى رفيع في مجال التعليم، كما يسعى إلى تفعيل التبادل الثقافي بين مصر وألمانيا، ويسمح بتبادل الخبرات التعليمية والثقافية على نطاق واسع، حيث تم تصميم البرنامج لتوفير وتطوير المهارات الإدارية والقيادية وكذا الكفاءات في إدارة التعليم.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن البرنامج هو الأول من نوعه في مصر الذي بدأ العمل به منذ عام 2010، ويسعى إلى توفير الكفاءات لتولى مناصب قيادية في المنظمات المهتمة بالتعليم، كما يهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة للتعامل مع التحديات عبر الثقافية في مجال إدارة التعليم الدولي حيث يمكّن البرنامج المشاركين من وضع الاستراتيجيات التعليمية وكذلك تنفيذ تطوير الجودة في المؤسسات التعليمية المبنية على الأفكار المبتكرة لعمليات التعليم الحديثة.

وأشار الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحث العلمي إلى أنه تم تصميم المحتوى العلمي للبرنامج ليلبى احتياجات الطلاب، حيث يتم نقل المعرفة إلى كفاءات عملية من خلال إدخال مشاكل العمل الواقعية فى مناقشات الفصل الدراسي والتي يتم من خلالها إضافة المعارف والمهارات لتطوير العملية التعليمية والإدارية.

والتحق بالبرنامج العديد من القيادات والمشاركين من أكثر من 50 دولة من مختلف قارات العالم منهم مصر، ألمانيا، فرنسا، إنجلترا، المغرب، الأردن، تونس، سوريا، لبنان، اليمن، العراق، الولايات المتحدة الامريكية، الهند، تايلاند، إندونيسيا، لاتفيا، طاجكستان، باكستان، الاكوادور، البرازيل، الأرجنتين، كوريا الجنوبية، إسبانيا، أوكرانيا، الصومال، فنزويلا، وروسيا وغيرها.

وأوضحت الدكتورة مها أبو حطب مدير البرنامج أن نظام التعليم بالبرنامج يجمع بين التعليم الحضوري والتعليم الافتراضي، كما يسمح للطلاب بمواصلة العمل أثناء الدراسة بصورة معتادة بما يمزج بين الخبرة العملية والتدريب والإطار النظري طوال المراحل الدراسية.

يحضر الطلاب الدروس وجهًا لوجه في كلتا الجامعتين، جامعة لودفيسبرج للتربية بألمانيا، وجامعة حلوان، وعبر الإنترنت في الفصول الافتراضية.

ويمتد البرنامج من أربعة إلى ستة فصول دراسية تتضمن مراحل الحضور ومراحل التعلم عبر الإنترنت، حيث يبدأ العام الدراسي في سبتمبر- أكتوبر من كل عام.

وتقدم الهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD) عددا من المنح الدراسية لعدد من الطلاب.

لمزيد من التفاصيل حول استمارة التقديم الدخول على الموقع الإلكتروني www.inema-master.com

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