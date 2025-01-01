اليافعي يلتقي مدير عام مكتب الإعلام في محافظة أرخبيل سقطرى - أخبار كلمتك

التقى مختار اليافعي نائب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي اليوم بمقر الهيئة بالعاصمة عدن احمد جمعان مدير عام مكتب اعلام محافظة ارخبيل سقطرى.

وفي اللقاء عبر اليافعي عن ضرورة الاهتمام بالنشاط الاعلامي في محافظة سقطرى لخصوصيتها في الاعلام السياحي والبيئي وما يمكن أن تقدمه من مادة إعلامية غنية عن البيئة الطبيعية الخلابة لوسائل الإعلام وكذا دورها في متابعة وتسهيل عمل الوفود الإعلامية العربية والأجنبية واعطائها التصاريح اللازمة لدى زياراتها إلى سقطرى .

كما أشار اليافعي إلى ضرورة الاهتمام بنشاط الإعلام المحلي في العاصمة حديبو ومختلف مديريات أرخبيل سقطرى وتذليل الصعاب التي تواجه الجهات الإعلامية في المحافظة من خلال التنسيق مع السلطة المحلية في المحافظة ممثلة بالمهندس رأفت الثقلي محافظ ارخبيل سقطرى وبالتواصل مع قيادة الهيئة الوطنية للإعلام، موجها قطاع التدريب والتأهيل الإعلامي بالمجلس الانتقالي الجنوبي باعطاء مزيد من فرص التدريب والتأهيل لاعلاميي سقطرى.

وكان اليافعي قد استمع من احمد جمعان مدير عام مكتب الاعلام في محافظة ارخبيل سقطرى إلى شرح مفصل حول النشاط الإعلامي في المحافظة والتحديات والصعوبات التى تواجهه ، مشيدا باهتمام الهيئة الوطنية للإعلام باعلاميي سقطرى ودورها في تفعيل العمل الإعلامي فيها .

