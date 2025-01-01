عاجل:بدء صرف معاشات نوفمبر وديسمبر 2024م لمتقاعدي الداخلية والأمن - أخبار كلمتك

أعلنت الإدارة العامة للتقاعد بوزارة الداخلية، اليوم، البدء بصرف معاشات متقاعدي وزارة الداخلية والأمن لشهري نوفمبر وديسمبر 2024م ، اعتبارا من يوم غدا الأربعاء الموافق 01 يناير 2025م. عبر بنك القطيبي للتمويل الأصغر الإسلامي وكافة فروعه في المحافظات المحررة.

وأوضح العميد ركن نائف الحميدي مدير عام للتقاعد بوزارة الداخلية، في تصريح خاص للبوابة الإلكترونية للوزارة: "بأن معاشات شهري نوفمبر وديسمبر 2024م ، سيتم صرفها لمتقاعدي الداخلية والأمن السياسي اعتبارا من يوم غدا الأربعاء الموافق 01 يناير 2025م. عبر بنك القطيبي للتمويل الأصغر الإسلامي وكافة فروعه في المحافظات المحررة، بحسب القوام المعتمدة لدى الإدارة العامة لصندوق التقاعد الأمني بالوزارة".

وأعرب العميد الحميدي ، عن اسفه لتأخير صرف معاشات شهري نوفمبر وديسمبر للعام الجاري هذا 2024م ، وذلك لأسباب خارجة عن إرادة الإدارة العامة لصندوق التقاعد الأمني بوزارة الداخلية ، مقدما اعتذاره للمتقاعدين وأسر الشهداء والمتوفين ، باعتبارها الشريحة الأشد فقرا والتي تفاقمت معاناتها جراء تأخير معاشاتهم.

وأكد العميد الركن نايف الحميدي، حرص قيادتي وزارتي الداخلية ووزارة المالية على انتظام صرف معاشات المتقاعدين تقديرا لخدماتهم السابقة، معبرا عن شكره وتقديره لجهود معالي وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة صندوق التقاعد الأمني اللواء الركن/ إبراهيم علي حيدان، الذي أولى جميع المتقاعدين وأسر الشهداء والمتوفين منهم اهتماما ملحوظا، وتمثل ذلك في إيصال مستحقاتهم الشهرية.