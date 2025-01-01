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وزير الإسكان يلتقي نواب البرلمان عن محافظة أسوان لبحث شكاوى المواطنين - أخبار كلمتك

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وزير الإسكان يلتقي نواب البرلمان عن محافظة أسوان لبحث شكاوى المواطنين - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يلتقي نواب البرلمان عن محافظة أسوان لبحث شكاوى المواطنين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 12:06 مساءً - وجه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالعمل على رصد مختلف عناصر منظومة المياه والصرف الصحي بمحافظة أسوان بالكامل، وإجراء تقييم فورى لها.

كما وجه الوزير بوضع خطة عاجلة وتوفير الاحتياجات لتنفيذها لعدم حدوث أي مشاكل مرة أخرى، وكذا وضع خطة شاملة تتضمن المشروعات التي تحتاجها المحافظة لحل مختلف مشاكل المياه والصرف الصحي بشكل دائم، فضلا عن توجيه الشركات بموافاة الوزارة بخطط أعمال الصيانة التي يتم إجراؤها وتفاصيل الأعمال خلال إجراء الصيانة.

جاء ذلك خلال لقاء المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعضاء مجلس النواب عن محافظة أسوان لاستعراض طلبات وشكاوى المواطنين بشأن ضعف وصول المياه لعدد من المناطق بالمحافظة.

استهل المهندس شريف الشربينى اللقاء بتأكيد حرصه على التواصل المستمر معهم، وعقد لقاءات دورية في مواعيد محددة مع أعضاء البرلمان، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتواصل المستمر، وكذا الحرص على حضور جلسات البرلمان المختلفة، مشيرا إلى أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق مصلحة المواطن.

وخلال اللقاء، استعرض نواب البرلمان طلبات وشكاوى المواطنين بشأن ضعف وصول المياه إلى مناطق المحمودية والإسكان المميز والصداقة الجديدة بمحافظة أسوان، مؤكدين أن هناك عددا من المناطق شهدت انقطاع المياه لفترات.

وأكد وزير الإسكان أنه تم العمل على حل المشكلة وأن وزارة الإسكان تحركت على الفور لإعادة ضخ المياه بشكل منتظم لتلك المناطق، وتم تسخير مختلف الإمكانات المتاحة لهذا الأمر، وتم توفير المعدات والقطع اللازمة للانتهاء من المشكلة، والتي كانت السبب الرئيسي في عدم انتظام المياه خلال الفترة السابقة.

ومن جانبهم، قدم أعضاء البرلمان الشكر لوزير الإسكان على استجابته السريعة والجهود المبذولة والعمل على حل المشكلة، مطالبين بالاهتمام بتوابع القرى بمحافظة أسوان فيما يخص مشروعات المياه والصرف الصحي.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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