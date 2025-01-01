وزير الإنتاج الحربي يتفقد خطوط الإنتاج بشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 12:06 مساءً - تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، خطوط الإنتاج الخاصة بالمنتجات الحربية بشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية، مصنع 81 الحربي، والمصانع الخاصة بإنتاج وتجميع الذخائر وقذائف الأعماق والفتيل الانفجاري، كما تفقد المخازن، للوقوف على جميع الإجراءات المخزنية والتي تؤمن عمل الشركة وتكفل التشغيل الآمن لها حالياً ومستقبلاً.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير المفاجئة للشركة التي تقوم بتلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر الثقيلة وغيرها من المنتجات العسكرية، في إطار المتابعة الميدانية لجميع الشركات والوحدات التابعة للوزارة بصفة دورية.

وخلال الجولة، تفقد الوزير مصنع إنتاج مادة الفورمالدهيد والتي تستخدم في صناعة الأخشاب والمطهرات والصباغة والبلاستيك، إلى جانب خطوط إنتاج اليوريافورمالدهيد - الهكسمين - أقراص الوقود الجاف والتي تعمل على تغطية مطالب السوق المحلي.

كما تفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي، مصنع المطاط والذي يقوم بإنتاج القناع الواقي وغيرها من المنتجات المطاطية التي تدخل في صناعة الكثير من المعدات العسكرية والمدنية.

وقام الوزير، خلال الزيارة، بالمرور على مصنعي الرزينة والبويات لإنتاج البويات المتخصصة والمتنوعة والتي تدخل في خدمة القطاعين الحربي والمدني على حد سواء، كما يتم استخدامها في المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة ما بين مشروعات الإسكان والمجتمعات العمرانية والطرق والكباري على مستوى الجمهورية.

يذكر أن هذه البويات التي تنتجها شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية تتميز بالعديد من الخواص، حيث تستخدم هذه الدهانات تحت الماء وفي كافة الأجواء المناخية المتغيرة.