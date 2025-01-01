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تداول 16 ألف طن بضائع و1108 شاحنة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

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تداول 16 ألف طن بضائع و1108 شاحنة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

تداول 16 ألف طن بضائع و1108 شاحنة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 12:20 مساءً - أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 13 سفينة وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1108 شاحنة و75 سيارة. 

معدل تداول الحاويات 

 شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 552 شاحنة و62 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 556 شاحنة و13 سيارة. 
 يستعد ميناء سفاجا اليوم  لاستقبال السفينتين امل و Alcudia Express بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس،  فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية  وغادرت ثلاث سفن وهي دليلة، أمل و Alcudia Express  .

 كما تم تداول 2000 طن بضائع و300 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفينتين  آور وآيلة. 
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2965 راكب.
 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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