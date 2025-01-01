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السيسى يوفد مندوبا للتعزية في وفاة رئيس وزراء الهند السابق - أخبار كلمتك

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السيسى يوفد مندوبا للتعزية في وفاة رئيس وزراء الهند السابق - أخبار كلمتك

السيسى يوفد مندوبا للتعزية في وفاة رئيس وزراء الهند السابق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 12:20 مساءً - أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، محمد رضا السيد الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة جمهورية الهند بالقاهرة، لتقديم واجب العزاء في وفاة رئيس وزراء جمهورية الهند السابق الدكتور مانموهان سينغ وتدوين كلمة بسجل التعازي.

وفي سياق آخر استقبل الرئيس السيسي، أمس، الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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