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وزير الإسكان يستعرض مقترح تشغيل وصيانة منظومة المياه - أخبار كلمتك

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وزير الإسكان يستعرض مقترح تشغيل وصيانة منظومة المياه - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يستعرض مقترح تشغيل وصيانة منظومة المياه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 12:06 مساءً - عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع مسئولى أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة في مجال إدارة وتشغيل وصيانة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، لبحث أوجه التعاون، في إطار حرص وزارة الإسكان على تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ وتشغيل وإدارة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد المهندس شريف الشربيني، الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الإسكان لتنفيذ أعمال صيانة قياسية والوصول لإدارة فنية مستدامة في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والمحطات والروافع التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو الشركات في مختلف المحافظات، لتعظيم الاستفادة منها وتقليل الفواقد.

وأكد وزير الإسكان أن حسن إدارة وتشغيل وصيانة محطات المياه والصرف الصحي أمر مهم جدا لتلافي مختلف المشاكل المتوقع حدوثها، كما ان الاهتمام بأعمال رفع الكفاءة والصيانة للمرافق بالمدن الجديدة يستهدف الحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها، وتقديم خدمة جيدة للسكان، وهو ما تتم متابعته بصورة دورية.

وأعرب ممثلو المكتب الاستشاري عن سعادتهم بحضور الاجتماع، واستعرضوا حجم الأعمال التي تم تنفيذها تحت إشرافهم في عدد من المشروعات، كما تقدموا بعرض توضيحي بمقترح خاص لآلية تشغيل وصيانة المحطات من خلال المكتب تضمن تطوير البنية التحتية وتقليل الفواقد وترشيد استهلاك الكهرباء، فضلا عن كل المراحل والأدوات التي ينفذون الأعمال من خلالها، مقدمين المقترح بالتطبيق على محطات العبور والقاهرة الجديدة والعاشر من رمضان.

واختتم المهندس شريف الشربيني اللقاء مبديا استعداده للتعاون مع المكتب الاستشاري مطالبا بتقديم كل التفاصيل الخاصة بآلية العمل، والبدء في تطوير وتقييم منظومة المياه والصرف الصحي بمحافظة أسوان في ظل ورود العديد من الشكاوى بهذا الشأن، وكذا البدء في تطبيق المقترح الخاص بهم بمدينة القاهرة الجديدة، مشيرا إلى أهمية التواجد الميداني لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات على الطبيعة والتنسيق الفعال بين جميع جهات الوزارة للوصول لنتائج محددة أهمها تقديم خدمة جيدة للمواطنين.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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