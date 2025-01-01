إجازات المدارس في 2025.. الخريطة الزمنية في العام الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 12:06 مساءً - إجازات المدارس في 2025.. مع بداية عام ميلادي جديد، يزداد البحث عبر محركات جوجل، عن قائمة إجازات المدارس في 2025 المقررة ضمن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد.

إجازات المدارس في عام 2025

في بداية عام 2025 الجديد، يحظى طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية في كافة المحافظات، على 4 أيام إجازة خلال شهر يناير الجاري.

إجازات المدارس في 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الأيام التالية: 6، و7، و8، و19 من شهر يناير الجاري، إجازة للطلاب بكافة المدارس، وذلك مراعاة لأعياد الأخوة المسيحيين.

إجازات المدارس في شهر يناير 2025

وشددت وزارة التعليم، على إدارات ومديريات التربية والتعليم بكافة المحافظات، بعدم عقد امتحانات الترم الأول لطلاب صفوف النقل أو الشهادة الإعدداية في هذه الأيام وجعلها إجازة للطلاب بمناسبة أعياد الأخوة المسيحيين.

امتحانات الترم الأول 2025

وتبدأ امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب صفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، من يوم السبت الموافق 11 يناير وحتى الخميس 16 يناير، كما تبدأ امتحانات الترم الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي من يوم الخميس 16 وحتى 23 يناير.

موعد امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية

بينما تبدأ امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب الشهادة الإعدادية، من يوم السبت الموافق 18 يناير الجاري، وتستمر امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية حتى يوم الخميس الموافق 23 من نفس الشهر.

الخريطة الزمنية في العام الجديد

- يوم السبت الموافق 21 سبتمبر بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب.

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل.

- يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

- بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

- نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2024.

- تستمر إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 لمدة أسبوعين.

- يوم السبت 8 فبراير 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

- يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.