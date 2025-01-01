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قوات امنية تحاول اقتحام منزل مدير عام في عدن - أخبار كلمتك

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قوات امنية تحاول اقتحام منزل مدير عام في عدن - أخبار كلمتك

قوات امنية تحاول اقتحام منزل مدير عام في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 1 يناير 2025 11:52 صباحاً - كلمتك/خاص:

افادت مصادر بقيام قوات امنية بمحاولة اقتحام مسوول محلي في مدينة خورمكسر فجر اليوم.
وبحسب مصادر لكريتر سكاي فان قوات امنية حاولت اقتحام منزل مدير عام المدينة الرياضية بعدن والشخصية الاجتماعية المعروفة في خور مكسر احمد عوض المسعودي فجر الاربعاء 
واشارت المصادر الى ان محاولة الاقتحام تسببت بحالة قلق باوساط قاطني الحي.
 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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