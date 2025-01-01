افادت مصادر بقيام قوات امنية بمحاولة اقتحام مسوول محلي في مدينة خورمكسر فجر اليوم.
وبحسب مصادر لكريتر سكاي فان قوات امنية حاولت اقتحام منزل مدير عام المدينة الرياضية بعدن والشخصية الاجتماعية المعروفة في خور مكسر احمد عوض المسعودي فجر الاربعاء
واشارت المصادر الى ان محاولة الاقتحام تسببت بحالة قلق باوساط قاطني الحي.
قوات امنية تحاول اقتحام منزل مدير عام في عدن - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 1 يناير 2025 11:52 صباحاً - كلمتك/خاص:
افادت مصادر بقيام قوات امنية بمحاولة اقتحام مسوول محلي في مدينة خورمكسر فجر اليوم.
افادت مصادر بقيام قوات امنية بمحاولة اقتحام مسوول محلي في مدينة خورمكسر فجر اليوم.
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