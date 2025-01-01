غياب الفتيات(خمس خوات) عن المطعم وسط انباء عن تعرضهم للطرد في تعز - أخبار كلمتك

اكد مواطنون غياب الفتيات المشهورات باسم خمس خوات من المطعم في تعز يوم امس وسط انباء عن تعرضهم للطرد.

وكتب الناشط لبيب ناشر منشورا بشان غياب الخمس الخوات عن المطعم ينشره كلمتك كما ورد:

أحمد الأكحلي طرد الخمس الخوات من المطعم بعد أن بدأت المطالب بإضافتهن كشركاء مع العلم أن الجميع تعامل مع المشروع وتعاطف معه بسبب الخمس البنات من ذوات الهمم. تبرع الكثير من الناس لدعم البنات المسكينات وكل المال ذهب لحساب أحمد الأكحلي الذي أصر بوقاحة أن الناس تبرعوا للمشروع وليس للبنات وبما أن المشروع بأسمه هو وزوجته فالمال حقة وحق زوجته وانتهى الأمر.

أحمد الأكحلي نصب على شعب وأستغل الخمس البنات وأهانهن وأهان أسرهن.. هذة جريمة حقيقة جريمة في حق الإنسانية وطبعاٌ خمس بنات لا أسرهن ستتابع بعد النصاب لتعفف تلك الأسر ولا البنات لديهن القدرة على المتابعة بأنفسهن، وسيضيع حق البنات باطل في باطل.

لا أعلم إذا عاد بيرجع يطلب عودة البنات للمطعم بعد الحمله ولا لا، ولكن حتى لو طلب أرجاعهن ولو رجعن ولو دخلهن شريكات يجب أن يحاكم ويكون عبره لكل من يفكر بالنصب على عيال وبنات الناس.