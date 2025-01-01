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غياب الفتيات(خمس خوات) عن المطعم وسط انباء عن تعرضهم للطرد في تعز - أخبار كلمتك

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غياب الفتيات(خمس خوات) عن المطعم وسط انباء عن تعرضهم للطرد في تعز - أخبار كلمتك

غياب الفتيات(خمس خوات) عن المطعم وسط انباء عن تعرضهم للطرد في تعز - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 1 يناير 2025 12:32 مساءً - كلمتك/خاص:

اكد مواطنون غياب الفتيات المشهورات باسم خمس خوات من المطعم في تعز يوم امس وسط انباء عن تعرضهم للطرد.
وكتب الناشط لبيب ناشر منشورا بشان غياب الخمس الخوات عن المطعم ينشره كلمتك كما ورد:
أحمد الأكحلي طرد الخمس الخوات من المطعم بعد أن بدأت المطالب بإضافتهن كشركاء مع العلم أن الجميع تعامل مع المشروع وتعاطف معه بسبب الخمس البنات من ذوات الهمم. تبرع الكثير من الناس لدعم البنات المسكينات وكل المال ذهب لحساب أحمد الأكحلي الذي أصر بوقاحة أن الناس تبرعوا للمشروع وليس للبنات وبما أن المشروع بأسمه هو وزوجته فالمال حقة وحق زوجته وانتهى الأمر.

أحمد الأكحلي نصب على شعب وأستغل الخمس البنات وأهانهن وأهان أسرهن.. هذة جريمة حقيقة جريمة في حق الإنسانية وطبعاٌ خمس بنات لا أسرهن ستتابع بعد النصاب لتعفف تلك الأسر ولا البنات لديهن القدرة على المتابعة بأنفسهن، وسيضيع حق البنات باطل في باطل.

لا أعلم إذا عاد بيرجع يطلب عودة البنات للمطعم بعد الحمله ولا لا، ولكن حتى لو طلب أرجاعهن ولو رجعن ولو دخلهن شريكات يجب أن يحاكم ويكون عبره لكل من يفكر بالنصب على عيال وبنات الناس.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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