الرياضة - 12:06 - بعد دخوله الفترة الحرة.. تعرف على مستقبل صلاح مع ليفربول - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 12:06 مساءً - أصبح الفرعون المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي الممتاز لاعبا حرا الآن، مع انطلاق يناير 2025.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول يوم 30 يونيو 2025، ويحق له التوقيع الآن لأي فريق في العالم، دون العودة إلى ناديه.

وأكد موقع "Football Insider" الإنجليزي، أن محمد صلاح، وافق من حيث المبدأ، على عقد جديد مع ليفربول لمدة عامين.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب والنادي، لم يتوصل حتى الآن إلى اتفاق كامل على التجديد بسبب تأخير في الوصول إلى اتفاق بشأن حقوق صورة اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا.

ويعتبر هذا الخلاف الآن هو العائق الرئيسي أمام توقيع محمد صلاح على عقد جديد، للاستمرار في آنفيلد لسنوات قادمة.

ويستعد نادي ليفربول لخوض مباراة غاية في القوة والإثارة أمام مانشستر يونايتد، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة العشرين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.