الصحة: فحص 8 ملايين و995 ألف طالب ضد «الأنيميا والسمنة والتقزم» بالمدارس الابتدائية - أخبار كلمتك

الصحة: فحص 8 ملايين و995 ألف طالب ضد «الأنيميا والسمنة والتقزم» بالمدارس الابتدائية - أخبار كلمتك

وزير الإنتاج الحربي يتفقد شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية - أخبار كلمتك

وزير الإنتاج الحربي يتفقد شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية - أخبار كلمتك

إيلين، أول مولودة في عام 2025 - أخبار كلمتك

إيلين، أول مولودة في عام 2025 - أخبار كلمتك

المكتب الحكومي بغزة: إسرائيل قتلت 1091 رضيع بالقطاع - أخبار كلمتك

المكتب الحكومي بغزة: إسرائيل قتلت 1091 رضيع بالقطاع - أخبار كلمتك

اغتنموا هذه الفرصة التاريخية، رسالة من السفارة الأمريكية في دمشق للسوريين - أخبار كلمتك

اغتنموا هذه الفرصة التاريخية، رسالة من السفارة الأمريكية في دمشق للسوريين - أخبار كلمتك

‏«الخطيب» يسلم 9 رخص ذهبية لعدد من المشروعات الاستثمارية ‏الاستراتيجية - أخبار كلمتك

‏«الخطيب» يسلم 9 رخص ذهبية لعدد من المشروعات الاستثمارية ‏الاستراتيجية - أخبار كلمتك

نائب: توجيهات الرئيس السيسي بدعم القطاع الخاص تسهم في تعزيز ‏مسيرة الإصلاح الاقتصادي - أخبار كلمتك

نائب: توجيهات الرئيس السيسي بدعم القطاع الخاص تسهم في تعزيز ‏مسيرة الإصلاح الاقتصادي - أخبار كلمتك

أفلام ومسلسلات عربية وعالمية، خريطة منصة شاهد في يناير 2025 - أخبار كلمتك

أفلام ومسلسلات عربية وعالمية، خريطة منصة شاهد في يناير 2025 - أخبار كلمتك

القائمة الكاملة لأبطال مسلسل إش إش» فى رمضان 2025 - أخبار كلمتك

القائمة الكاملة لأبطال مسلسل إش إش» فى رمضان 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:21 - ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ45553 شهيدًا و108379 ‏مصابا - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:21 - ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ45553 شهيدًا و108379 ‏مصابا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 12:06 - بعد دخوله الفترة الحرة.. تعرف على مستقبل صلاح مع ليفربول - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 12:06 - بعد دخوله الفترة الحرة.. تعرف على مستقبل صلاح مع ليفربول - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:06 - بعد دخوله الفترة الحرة.. تعرف على مستقبل صلاح مع ليفربول - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 12:06 مساءً - أصبح الفرعون المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي الممتاز لاعبا حرا الآن، مع انطلاق يناير 2025.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول يوم 30 يونيو 2025، ويحق له التوقيع الآن لأي فريق في العالم، دون العودة إلى ناديه.

وأكد موقع "Football Insider" الإنجليزي، أن محمد صلاح، وافق من حيث المبدأ، على عقد جديد مع ليفربول لمدة عامين.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب والنادي، لم يتوصل حتى الآن إلى اتفاق كامل على التجديد بسبب تأخير في الوصول إلى اتفاق بشأن حقوق صورة اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا.

ويعتبر هذا الخلاف الآن هو العائق الرئيسي أمام توقيع محمد صلاح على عقد جديد، للاستمرار في آنفيلد لسنوات قادمة.

ويستعد نادي ليفربول لخوض مباراة غاية في القوة والإثارة أمام مانشستر يونايتد، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة العشرين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:11 - مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق