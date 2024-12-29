مدبولي: الحكومة تقدم دعما كاملا لتوطين صناعة السيارات وتعزيز الاستثمار الصناعي - أخبار كلمتك

مدبولي: الحكومة تقدم دعما كاملا لتوطين صناعة السيارات وتعزيز الاستثمار الصناعي - أخبار كلمتك

قيادي بحزب العدل: نأمل من الحزب الجديد إثراء المشهد السياسي - أخبار كلمتك

قيادي بحزب العدل: نأمل من الحزب الجديد إثراء المشهد السياسي - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي يعلن صدور «قرارات جمهورية» بتعيين قيادات جامعية جديدة - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي يعلن صدور «قرارات جمهورية» بتعيين قيادات جامعية جديدة - أخبار كلمتك

افتتاح دورة «صناع القرار» لمعلمي بورسعيد - أخبار كلمتك

افتتاح دورة «صناع القرار» لمعلمي بورسعيد - أخبار كلمتك

التأمين الصحي: الانتهاء من ضم 8.5 مليون منتفع من تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة - أخبار كلمتك

التأمين الصحي: الانتهاء من ضم 8.5 مليون منتفع من تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة - أخبار كلمتك

استهداف هاتفه بصاروخ موجه، رواية جديدة عن عملية اغتيال إسماعيل هنية - أخبار كلمتك

استهداف هاتفه بصاروخ موجه، رواية جديدة عن عملية اغتيال إسماعيل هنية - أخبار كلمتك

ترشيح فيروز لجائزة النيل، تكريم صوت جارة القمر الذي يلامس قلوب الأجيال - أخبار كلمتك

ترشيح فيروز لجائزة النيل، تكريم صوت جارة القمر الذي يلامس قلوب الأجيال - أخبار كلمتك

القبض على متهم بجريمة التقطع والنهب - أخبار كلمتك

القبض على متهم بجريمة التقطع والنهب - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يعزي بوفاة السفير عمر سبعة - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يعزي بوفاة السفير عمر سبعة - أخبار كلمتك

صدور قرار تعيين جديد خاص بهذه المحافظة الجنوبية - أخبار كلمتك

صدور قرار تعيين جديد خاص بهذه المحافظة الجنوبية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

ابتداءً من 1 يناير 2025.. إلغاء الإعلانات في إذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ابتداءً من 1 يناير 2025.. إلغاء الإعلانات في إذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

ابتداءً من 1 يناير 2025.. إلغاء الإعلانات في إذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 05:06 مساءً - وافق مجلس الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، على قرار لجنة الإهداءات والسياسات الإعلانية بالهيئة، بنقل الإعلانات من إذاعة القرآن الكريم إلى الإذاعات الأخرى التابعة للهيئة، ووقف بثها على إذاعة القرآن الكريم ابتداءً من الأول من يناير 2025.

ووجه المسلماني، في بيان اليوم الأحد، الشكر للمهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على دوره الكبير مع وزارة المالية في توفير دعم مالي يغطي أية احتمالات لتراجع عوائد الإعلانات بعد نقلها للبث علي موجات الإذاعات الأخرى.

يذكر أن إذاعة القرآن الكريم قد تأسست عام 1964 ويتجاوز عدد متابعيها 60 مليون مستمع في مصر والعالم الإسلامي، وكان جمهور إذاعة القرآن الكريم وقادة المؤسسات الدينية الرسمية قد قدموا الكثير من الشكاوي بعد بث الإعلانات التجارية عليها.

اقرأ أيضاً
الهيئة الوطنية للإعلام تحظر استضافة العرافين والمنجمين بالقنوات والإذاعات

«الوطنية للإعلام» تكلف أسامة راضي برئاسة قناة النيل للأخبار

وزير الأوقاف يبحث سبل التعاون المشترك مع رئيسي الأعلى والوطنية للإعلام

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

خبيرة أبراج: مصر ستصبح واحدة من أكبر الدول الصناعية في منطقة الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق