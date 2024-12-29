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مذيع بقناة اماراتية:ستعودون قريبا الى السجون او تحت الارض - أخبار كلمتك

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مذيع بقناة اماراتية:ستعودون قريبا الى السجون او تحت الارض - أخبار كلمتك

مذيع بقناة اماراتية:ستعودون قريبا الى السجون او تحت الارض - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 04:17 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الاعلامي عادل اليافعي:والله استغرب جدا من شخص ساقته الأقدار وهو غير مؤهل ليكون مسؤول امني او اقتصادي او سياسي ويصبح مالك اموال وقوة وجاه ثم يتبلطج ويكون عنصر فاسد بكل شي بل وشخص مؤذي لمجتمعه  !!!
واضاف:طيب ليه يا بني ادم يا اخي اثبت وجودك واعمل وقدم انجازات واذا لم تستطع فكفي الناس شرك .
واختتم:الغلط مو منك وانما من الفاسد الذي عينك ولكن اقول لكم وفتكم بدأ بالانتهاء وحينها سنراكم اما بالسجون او تحت الارض او تعودوا إلى الزبالات التي قدمتم منها فالشعب لم ينسى أبدا تلك التجاوزات القذرة.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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