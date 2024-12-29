قال الاعلامي عادل اليافعي:والله استغرب جدا من شخص ساقته الأقدار وهو غير مؤهل ليكون مسؤول امني او اقتصادي او سياسي ويصبح مالك اموال وقوة وجاه ثم يتبلطج ويكون عنصر فاسد بكل شي بل وشخص مؤذي لمجتمعه !!!
واضاف:طيب ليه يا بني ادم يا اخي اثبت وجودك واعمل وقدم انجازات واذا لم تستطع فكفي الناس شرك .
واختتم:الغلط مو منك وانما من الفاسد الذي عينك ولكن اقول لكم وفتكم بدأ بالانتهاء وحينها سنراكم اما بالسجون او تحت الارض او تعودوا إلى الزبالات التي قدمتم منها فالشعب لم ينسى أبدا تلك التجاوزات القذرة.
مذيع بقناة اماراتية:ستعودون قريبا الى السجون او تحت الارض - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 04:17 مساءً - كلمتك/خاص:
قال الاعلامي عادل اليافعي:والله استغرب جدا من شخص ساقته الأقدار وهو غير مؤهل ليكون مسؤول امني او اقتصادي او سياسي ويصبح مالك اموال وقوة وجاه ثم يتبلطج ويكون عنصر فاسد بكل شي بل وشخص مؤذي لمجتمعه !!!
قال الاعلامي عادل اليافعي:والله استغرب جدا من شخص ساقته الأقدار وهو غير مؤهل ليكون مسؤول امني او اقتصادي او سياسي ويصبح مالك اموال وقوة وجاه ثم يتبلطج ويكون عنصر فاسد بكل شي بل وشخص مؤذي لمجتمعه !!!
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