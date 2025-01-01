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32 ديسمبر» رواية جديدة لـ إبراهيم عبد المجيد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب - أخبار كلمتك

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32 ديسمبر» رواية جديدة لـ إبراهيم عبد المجيد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب - أخبار كلمتك

32 ديسمبر» رواية جديدة لـ إبراهيم عبد المجيد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 12:30 مساءً - يطلق الروائي الكبير إبراهيم عبد المجيد عملًا أدبيًّا جديدًا بالتزامن مع اقتراب معرض القاهرة الدولى للكتاب 2025.

ويأتي إصدار إبراهيم عبد المجيد فى قالب الرواية، وتأتي روايته الجديدة معنونه بـ32 ديسمبر عن دار منشورات المتوسط.

إبراهيم عبد المجيد 

والكاتب إبراهيم عبد المجيد أثرى مجال الكتابة الروائية على مدى عقود بأعمال حفرت مكانتها الإبداعية لدى القراء العرب، مثل " بيت الياسمين" و"البلدة الأخرى" "ولا أحد ينام في الإسكندرية" و" طيور العنبر " و"عتبات البهجة" وغيرها الكثير من الأعمال الروائية الشهيرة. 

 

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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