32 ديسمبر» رواية جديدة لـ إبراهيم عبد المجيد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 12:30 مساءً - يطلق الروائي الكبير إبراهيم عبد المجيد عملًا أدبيًّا جديدًا بالتزامن مع اقتراب معرض القاهرة الدولى للكتاب 2025.

ويأتي إصدار إبراهيم عبد المجيد فى قالب الرواية، وتأتي روايته الجديدة معنونه بـ32 ديسمبر عن دار منشورات المتوسط.

إبراهيم عبد المجيد

والكاتب إبراهيم عبد المجيد أثرى مجال الكتابة الروائية على مدى عقود بأعمال حفرت مكانتها الإبداعية لدى القراء العرب، مثل " بيت الياسمين" و"البلدة الأخرى" "ولا أحد ينام في الإسكندرية" و" طيور العنبر " و"عتبات البهجة" وغيرها الكثير من الأعمال الروائية الشهيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.