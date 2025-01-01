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السينمات المصرية تستقبل 3 أفلام جديدة أول أيام 2025 - أخبار كلمتك

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السينمات المصرية تستقبل 3 أفلام جديدة أول أيام 2025 - أخبار كلمتك

السينمات المصرية تستقبل 3 أفلام جديدة أول أيام 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 12:30 مساءً - تستقبل دور العرض السينمائى المصري ثلاثة أفلام جديدة، اليوم الأربعاء 1 يناير 2025.

وتأتي تلك الأفلام كالآتي: 

1 - فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو بطولة عصام عمر وركين سعد واحمد بهاء، للمخرج خالد منصور.

 يتناول فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو قصة حسن الشاب الثلاثيني الذي يجد نفسه مضطرًا لمواجهة مخاوف ماضية في سبيل إنقاذ كلبه وصديقه الوحيد رامبو من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطر دون ذنب، ويتحول حسن فجأة إلى شخص مطارد من قِبل جاره كارم وأهالي الحي، ليبدأ رحلة مثيرة ومحفوفة بالمخاطر.

 

ويعتبر “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو” الفيلم الروائي الأول للمخرج خالد منصور بعد سلسلة من الأفلام القصيرة. وتوج الفيلم مؤخرًا بالجائزة الكبرى وجائزة النقاد في النسخة الرابعة والعشرين من مهرجان “سينيميد” البلجيكي.

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2 - فيلم المستريحة بطولة النجمة ليلى علوي وبيومي فؤاد ومصطفى غريب وعمرو وهبة واخراج عمرو صلاح

وتدور قصة الفيلم عن "شاهيناز المرعشلي" وهي سيدة تعود بعد 20 سنة من الهروب إلى مصر، وتحاول أن تستعيد ماسة ثمينة دفىْتها قبل هروبها، ومن ضمن محاولاتها لاستعادة تلك الماسة تجسد شاهيناز شخصية ليلى علوي الممثلة مستخدمة التشابه بينهما.

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3 -  الفيلم الثالث هو الدشاش بطولة النجوم محمد سعد وزينة وخالد الصاوي وباسم سمرة ونسرين أمين واخراج سامح عبدالعزيز.

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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