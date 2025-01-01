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مشاهير العرب - بـ 3 عروض متنوعة.. احتفالية بدار الأوبرا المصرية بمناسبة حلول ‏‏2025‏ - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بـ 3 عروض متنوعة.. احتفالية بدار الأوبرا المصرية بمناسبة حلول ‏‏2025‏ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بـ 3 عروض متنوعة.. احتفالية بدار الأوبرا المصرية بمناسبة حلول ‏‏2025‏ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 12:26 مساءً - احتفلت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد بقدو م العام الجديد 2025، حيث شهدت احتفالية فنية مميزة على مدار ثلاثة عروض متنوعة في مسارحها المختلفة، في أجواء مليئة بالإبداع الموسيقي والفني الذي يعكس روح مصر الثقافية والفنية المتميزة.

أوركسترا القاهرة السيمفوني على المسرح الكبير

قدمت أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو الإسباني خوان خوزيه نيفارو عرضًا رائعًا، على المسرح الكبير الملئ بالاحتفالات، وعكست الأعمال الكلاسيكية التي قدمت أجواء أعياد الميلاد ورأس السنة.

احتفالات الثقافة بالعام الجديد

وشهد الحفل مشاركة السوبرانو الإيطالية لورا اسبوزيتو، حيث قدموا مجموعة من المؤلفات الشهيرة مثل «تريتش - تراتش - بولكا»، و«فالس الإمبراطور، إليان ومارتشيا»، إضافة إلى العديد من الأعمال مثل «رقصة بولكا مجرية، حكاوي من غابات فيينا، لا داعي للقلق، البارون الغجري» ليوهان شتراوس الثاني.

عروض غنائية في المسرح الصغير

تألقت فرقة كوكب الشرق النسائية بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار في تقديم مجموعة من أشهر الإلهامات الغنائية العربية على المسرح الصغير.

احتفالات الثقافة بالعام الجديد

وشاركت عازفة القانون الدكتورة مها العربي تحت إشراف الدكتور عاطف إمام، حيث قدّموا باقة من أشهر أغاني الزمن الجميل مثل «يا صهبجية، مسا النور والهنا، غني لي شوى».

وتميز الحفل بمشاركة العديد من الفنانات مثل أسماء الدسوقي، وإيمان منصور، ومريم هاني، إضافة إلى العزف الجميل على آلة الناي من الدكتورة أمل الحناوي.

احتفالات الثقافة بالعام الجديد

حفل فرقة عبد الحليم نويرة في معهد الموسيقى العربية

وشهد مسرح معهد الموسيقى العربية، احتفالات رائعة أثناء تقديم فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، سلسلة «كلثوميات»، بقيادة المايسترو صلاح غباشي.

احتفالات الثقافة بالعام الجديد

وشهد الحفل تميزًا فنيًا مع أداء كل من رحاب مطاوع وبسملة كمال، اللتين قدّمتا مجموعة من أغاني أم كلثوم الخالدة، مثل «فات الميعاد، الحب كده» وغيرها، في أجواء من الإبداع الفني الراقي.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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