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إعلام إسرائيلي: مقتل وإصابة 10 آلاف جندي منذ بداية الحرب - أخبار كلمتك

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إعلام إسرائيلي: مقتل وإصابة 10 آلاف جندي منذ بداية الحرب - أخبار كلمتك

إعلام إسرائيلي: مقتل وإصابة 10 آلاف جندي منذ بداية الحرب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 12:35 مساءً - نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر عسكرية، قولها:"إن جيش الاحتلال  يعاني نقصا في القوى البشرية بعد مقتل وإصابة نحو 10 آلاف جندي بالحرب".

جيش الاحتلال يعاني من نقص القوى البشرية 

وقالت المصادر الإسرائيلية:" حالة الإرهاق تتفاقم لدى جنود الاحتلال  بسبب استمرار الحرب في جبهات عدة". 

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جيش الاحتلال يعلن استهداف مخزن أسلحة تابع لحزب الله

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن مسؤولين  أمنيين وعسكريين أبلغوا المستوى السياسي بضرورة وقف الحرب مؤقتا في غزة وفورا لإعادة المخطوفين.

مطالب عسكرية في إسرائيل لوقف الحرب في غزة

وأضافت القناة العبرية: "المسؤولون أكدوا ضرورة وقف الحرب مؤقتا لإعادة المخطوفين دون الإضرار بالقدرة على استئنافها لاحقا".

 اجتماع وزاري إسرائيلي يناقش ما بعد الحرب بغزة

ومن جانبها أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، بأن وزراء إسرائيليين يعقدون اجتماعا غدا بحضور وزير الدفاع بشأن اليوم التالي للحرب في غزة.

وأكدت الصحيفة في تقريرها  أن اجتماع الغد سيناقش إيجاد بديل لحكم حماس بغزة في ظل غياب نتنياهو كونه في المستشفى.

وأوضحت يديعوت احرونوت أن الوزراء سيبحثون مسألة المساعدات الإنسانية بغزة وتبديل حكم حماس في مسعى للتقدم بالصفقة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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