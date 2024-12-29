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الجيزة تشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات في فيصل والهرم (صور) - أخبار كلمتك

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الجيزة تشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات في فيصل والهرم (صور) - أخبار كلمتك

الجيزة تشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات في فيصل والهرم (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 05:50 مساءً - شهدت أحياء فيصل والهرم بمحافظة الجيزة حملات مكبرة لضبط مركبات التوك توك المخالفة وإزالة الإشغالات، وذلك بناءً على توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

رفع 800 حالة إشغال للمحال والمطاعم والمقاهي بالطوابق فيصل

استهدفت الحملة بشكل خاص شوارع الطوابق وكعبيش والنصر والمريوطية، حيث تم ضبط عدد كبير من مركبات التوك توك التي تسير عكس الاتجاه أو تتسبب في إعاقة حركة المرور، كما تم رفع حوالي 800 حالة إشغال للمحال والمطاعم والمقاهي بالطوابق فيصل.

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وأكدت محافظة الجيزة أن هذه الحملات تأتي في إطار سعيها المستمر لتحقيق الانضباط المروري وتحسين المظهر الحضاري للشوارع، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين.

وقال المهندس عادل النجار محافظ الجيزة إن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات مرورية أو إشغالات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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من جانبه، أكد المهندس طه عبد الصادق رئيس حي الهرم، أن الحملة أسفرت عن نتائج إيجابية في تحقيق الانضباط المروري وتسهيل الحركة على المواطنين.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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