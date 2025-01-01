60 يوما على رمضان، اليوم غرة شهر رجب لعام 1446 هجريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 03:40 صباحاً - أعلنت دار الإفتاء أن اليوم الأربعاء الموافق الأول من يناير لعام 2025 م، هو غرة شهر رجب، وذلك بعد استطلاع الهلال بعد غروب شمس أمس الثلاثاء، وبذلك يتبقى 60 يوم على بداية شهر رمضان لعام 1446 هجريًّا.

نتيجة استطلاع هلال شهر رجب

وفي وقت سابق أعلنت دار الإفتاء أنها استطلعَت هلالَ شهرِ رجب لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس أمس الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر جمادى الآخرة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا، الموافق الحادى والثلاثون من يناير لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتِ رؤية هلالِ شهر رجب لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا.

موعد بداية شهر رجب

وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن اليومَ الأربعاء الموافق الأول من شهر يناير لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر رجب لعام ألف وأربعمائة وستة وأربعين هجريًّا.

وبهذه المناسبةِ الكريمةِ تقدمت الدار بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بالتهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعية اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

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