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60 يوما على رمضان، اليوم غرة شهر رجب لعام 1446 هجريا - أخبار كلمتك

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60 يوما على رمضان، اليوم غرة شهر رجب لعام 1446 هجريا - أخبار كلمتك

60 يوما على رمضان، اليوم غرة شهر رجب لعام 1446 هجريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 03:40 صباحاً - أعلنت دار الإفتاء أن اليوم الأربعاء الموافق الأول من يناير لعام 2025 م، هو غرة شهر رجب، وذلك بعد استطلاع الهلال بعد غروب شمس أمس الثلاثاء، وبذلك يتبقى 60 يوم على بداية شهر رمضان لعام 1446 هجريًّا.

 

نتيجة استطلاع هلال شهر رجب 

وفي وقت سابق أعلنت دار الإفتاء أنها استطلعَت  هلالَ شهرِ رجب  لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس أمس الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر جمادى الآخرة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا، الموافق الحادى والثلاثون من يناير لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتِ رؤية هلالِ شهر رجب لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا.

موعد بداية شهر رجب 

وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن اليومَ الأربعاء الموافق الأول من شهر يناير لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر رجب لعام ألف وأربعمائة وستة وأربعين هجريًّا.

وبهذه المناسبةِ الكريمةِ تقدمت الدار بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بالتهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعية اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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60 يوما على رمضان، اليوم غرة شهر رجب لعام 1446 هجريا - أخبار كلمتك

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