رئيس الوزراء: هناك 6 شركات دولية فتحت مصانع في مصر واشتكت من تهريب الأجهزة - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: هناك 6 شركات دولية فتحت مصانع في مصر واشتكت من تهريب الأجهزة - أخبار كلمتك

خبير إسرائيلي: العملية العسكرية في غزة لم تحقق هدفها وحماس لن تنقرض - أخبار كلمتك

خبير إسرائيلي: العملية العسكرية في غزة لم تحقق هدفها وحماس لن تنقرض - أخبار كلمتك

الإحصاء يعد دراسة عن معاملة الوالدين للأطفال وعلاقتها بأساليب الضبط السلوكي - أخبار كلمتك

الإحصاء يعد دراسة عن معاملة الوالدين للأطفال وعلاقتها بأساليب الضبط السلوكي - أخبار كلمتك

الإحصاء: مصر تسجل تحسنا طفيفا في أدائها بمؤشر التنمية البشرية - أخبار كلمتك

الإحصاء: مصر تسجل تحسنا طفيفا في أدائها بمؤشر التنمية البشرية - أخبار كلمتك

قائد اللواء الثالث عاصفة يكرم قائد قطاع الحدود - أخبار كلمتك

قائد اللواء الثالث عاصفة يكرم قائد قطاع الحدود - أخبار كلمتك

الحو ثيين يعلنون اسقاط ١٨ طائرة في اليمن - أخبار كلمتك

الحو ثيين يعلنون اسقاط ١٨ طائرة في اليمن - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: الدولة حريصة على تعظيم أصولها وليس بيعها - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: الدولة حريصة على تعظيم أصولها وليس بيعها - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: حجم السياحة في مصر هذا العام 15 مليون و700 ألف سائح - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: حجم السياحة في مصر هذا العام 15 مليون و700 ألف سائح - أخبار كلمتك

«خريطة الحكايات القديمة» إصدار جديد لبيت الحكمة بمعرض القاهرة للكتاب - أخبار كلمتك

«خريطة الحكايات القديمة» إصدار جديد لبيت الحكمة بمعرض القاهرة للكتاب - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم، الجمبري يتراجع 30 جنيهًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم، الجمبري يتراجع 30 جنيهًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

لأول مرة اختيار سيدة رئيسًا شرفيًّا لنقابة اتحاد الكتاب - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
لأول مرة اختيار سيدة رئيسًا شرفيًّا لنقابة اتحاد الكتاب - أخبار كلمتك

لأول مرة اختيار سيدة رئيسًا شرفيًّا لنقابة اتحاد الكتاب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 03:50 مساءً - وافق مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر أمس على اختيار الكاتبة وعضو مجلس الشيوخ  فريدة النقاش، رئيسًا شرفيًّا فخريًّا للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر هذا العام 2025.

وقال الدكتور علاء عبد الهادي الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، في تصريحات صحيفة: إن اختيار “النقاش” رئيسًا شرفيًّا للنقابة يأتي في إطار السنة  التي اقترحناها ووافقت عليها الجمعية العمومية، لتكريم كبار مثقفي مصر ومفكريها ومبدعيها من أعضاء الجمعية العمومية”.

وأشار إلى أن الرئاسة الفخرية للنقابة لمدة عام واحد، وأن  أول رئيس فخري للنقابة، كان الكاتب والمفكر  الكبير نجيب محفوظ بالإضافة إلى أن هناك عدد من كبار مفكري مصر كانوا رؤساء شرفيين  ومنهم العلامة الدكتور حسين نصار، والمبدع صنع  الله إبراهيم، والمبدع  بهاء طاهر، والدكتور عوني عبد الرؤوف، والدكتور يوسف نوفل، والشاعر  محمد إبراهيم أبو سنة، والدكتور محمد عبد المطلب.

مجلس نقابة كتاب مصر يختار فريدة النقاش رئيسًا شرفيًا للنقابة

وأعلن نقيب اتحاد كتاب مصر أن اختيار الكاتبة فريدة النقاش رئيسًا شرفيًّا للنقابة لهذا العام يعد أول مرة يتم فيه اختيار امرأة لهذا المنصب وهي عضو بمجلس الشيوخ وعضو بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر.

وأكد أن اجتماع مجلس إدارة النقابة أمس حضره أعضاء ورؤساء ١١ نقابة فرعية وتم الموافقة على تعديل اللائحة التنظيمية لقانون النقابة والتأكيد على وقوف مجلس إدارة النقابة والنقابات الفرعية يدًا واحدة  للمحافظة علي مقدراتها ومقارها ضد أي تغول  على حقوقها، وثمن المجتمعون خلال الاجتماع المكانة  التي وصلت اليها النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، من خلال نشاطها الفكري والثقافي على المستويين المصري والعربي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

نصها صعيدي ونصها إنجليزي، مصطفى شعبان يفجر مفاجأة 2025 ويعلن زواجه رسميا (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق