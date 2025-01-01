استقرار باستثناء هذه المناطق، الأرصاد تزف بشرى عن طقس أول أيام العام الجديد 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 07:30 صباحاً - طقس أول أيام 2025، زفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشرى عن حالة الطقس اليوم الأربعاء أول أيام العام الجديد 2025، مركدة أن طقس اليوم يشهد انحسار سقوط الأمطار كما يعم الاستقرار في الأحوال الجوية على باقى الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الأربعاء

وقالت هيئة الأرصاد في بيان لها:"انحسار فرص سقوط الأمطاراليوم على مناطق متفرقة ومحدودة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى كما يعم الاستقرار في الأحوال الجويةعلى باقى الأنحاء ".



وأشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 19 درجة مئوية.

عن درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025 إلى الإثنين الموافق 6 يناير 2025.

تفاصيل طقس أول أيام 2025

وعن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 1 يناير 2025، توقعت هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من انتشار شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانا، على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري.

كما أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وحذرت الأرصاد الجوية من نشاط الرياح، على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

ولفتت إلى انتشار شبورة مائية صباحًا، من الخميس 2 يناير 2025 إلى السبت 4 يناير، علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية،

إضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

أما طقس الأحد 5 يناير حتى الإثنين 6 يناير 2025 فقد أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، يصاحبه نشاط الرياح، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

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