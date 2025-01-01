"بيت الزكاة والصدقات" يبدأ اليوم صرف إعانة شهر يناير 2025م للمستحقين - أخبار كلمتك

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"بيت الزكاة والصدقات" يبدأ اليوم صرف إعانة شهر يناير 2025م للمستحقين - أخبار كلمتك

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"بيت الزكاة والصدقات" يبدأ اليوم صرف إعانة شهر يناير 2025م للمستحقين - أخبار كلمتك

"بيت الزكاة والصدقات" يبدأ اليوم صرف إعانة شهر يناير 2025م للمستحقين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 07:10 صباحاً - وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات، بصرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي الشهري عن شهر يناير بداية من اليوم الأربعاء الموافق 1 من يناير 2025م.

 

«بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر يناير 2025م للمستحقين

أكد «بيت الزكاة والصدقات» أن صرف الإعانة الشهرية للأسر المستحقة والأوْلى بالرعاية عن شهر يناير 2025م، سيكون متوافرًا في جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

أوضح «بيت الزكاة والصدقات» أن صرف الإعانات الشهرية للمستحقين يندرج ضمن برنامج (سند) لتقديم إعانات شهرية للأوْلى بالرعاية في جميع المحافظات، وهو أحد البرامج التنموية لـ«بيت الزكاة والصدقات» التي تعمل على مد يد العون إلى الأسر الأكثر احتياجًا التي تجد صعوبة في تحمل نفقات الحياة وأعبائها.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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