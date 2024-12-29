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رئيس مجلس القيادة يعزي بوفاة السفير عمر سبعة - أخبار كلمتك

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رئيس مجلس القيادة يعزي بوفاة السفير عمر سبعة - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يعزي بوفاة السفير عمر سبعة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 05:17 مساءً - كلمتك/خاص:

بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برقية عزاء ومواساة الى هاشم عمر سبعة، واخوانه بوفاة والدهم المغفور له باذن الله تعالى عمر حسين سبعة، سفير اليمن لدى جمهورية التشيك، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني المشرف في المجال الدبلوماسي.


واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، باسمه واعضاء المجلس، والحكومة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لابناء السفير عمر سبعة، واخوانه، وكافة افراد عائلته بمصابهم الاليم.


وأشاد فخامة الرئيس، بمناقب السفير سبعة ومواقفه، وادواره البارزة في خدمة وطنه، وشعبه، وتفانيه وإخلاصه في كافة المهام الموكلة اليه خلال تقلده عديد المواقع القيادية بوزارة الخارجية، و السلك الدبلوماسي التي كان اخرها سفيراً لدى جمهورية التشيك حتى وفاته، سائلاً الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر، والسلوان.

 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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