تعرف على تشكيلة منتخبنا الوطني للشباب لمواجهة شباب العراق في الودية الثانية اليوم - أخبار كلمتك

يستعد في هذه الأثناء منتخبنا الوطني للشباب لخوض المباراة الودية الثانية أمام نظيره العراقي، وذلك ضمن معسكره التدريبي المقام حاليًا في العراق، استعدادًا لنهائيات كأس آسيا في الصين.

وستنطلق المباراة اليوم الأربعاء في تمام الساعة 2:30 عصرًا بتوقيت بغداد واليمن.

وقد أجرى الجهاز الفني تغييرات على التشكيلة التي ستخوض اللقاء، حيث سيشارك عدد من اللاعبين الجدد الذين لم يشاركوا في المباراة الأولى التي انتهت بفوز منتخبنا بهدفين نظيفين.