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تعرف على تشكيلة منتخبنا الوطني للشباب لمواجهة شباب العراق في الودية الثانية اليوم - أخبار كلمتك

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تعرف على تشكيلة منتخبنا الوطني للشباب لمواجهة شباب العراق في الودية الثانية اليوم - أخبار كلمتك

تعرف على تشكيلة منتخبنا الوطني للشباب لمواجهة شباب العراق في الودية الثانية اليوم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 1 يناير 2025 12:52 مساءً - كلمتك/ خاص

يستعد في هذه الأثناء منتخبنا الوطني للشباب لخوض المباراة الودية الثانية أمام نظيره العراقي، وذلك ضمن معسكره التدريبي المقام حاليًا في العراق، استعدادًا لنهائيات كأس آسيا في الصين.
وستنطلق المباراة اليوم الأربعاء في تمام الساعة 2:30 عصرًا بتوقيت بغداد واليمن.
وقد أجرى الجهاز الفني تغييرات على التشكيلة التي ستخوض اللقاء، حيث سيشارك عدد من اللاعبين الجدد الذين لم يشاركوا في المباراة الأولى التي انتهت بفوز منتخبنا بهدفين نظيفين.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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