عاجل:اطلاق صرف راتبين قبل قليل - أخبار كلمتك

عاجل:اطلاق صرف راتبين قبل قليل - أخبار كلمتك

"شاطر" سلاح صندوق مكافحة الإدمان للتحذير من خطورة التدخين - أخبار كلمتك

"شاطر" سلاح صندوق مكافحة الإدمان للتحذير من خطورة التدخين - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ‏«الحريفة 2 يتصدر قائمة الأعلى إيرادات ويسجل أرقاما قياسية (صور)‏ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ‏«الحريفة 2 يتصدر قائمة الأعلى إيرادات ويسجل أرقاما قياسية (صور)‏ - أخبار كلمتك

22 مليار دولار مساعدات عسكرية أمريكية لإسرائيل منذ عملية طوفان الأقصى - أخبار كلمتك

22 مليار دولار مساعدات عسكرية أمريكية لإسرائيل منذ عملية طوفان الأقصى - أخبار كلمتك

تحديد موعد عودة طاهر محمد طاهر للملاعب - أخبار كلمتك

تحديد موعد عودة طاهر محمد طاهر للملاعب - أخبار كلمتك

محاضرة فنية من جروس للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة المصري - أخبار كلمتك

محاضرة فنية من جروس للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة المصري - أخبار كلمتك

بقيادة إنتر ميلان، صراع رباعي على لقب السوبر الإيطالي في السعودية - أخبار كلمتك

بقيادة إنتر ميلان، صراع رباعي على لقب السوبر الإيطالي في السعودية - أخبار كلمتك

ندب الدكتور جمال هاشم مستشارًا لوزير التعليم العالي لشئون ‏المعاهد - أخبار كلمتك

ندب الدكتور جمال هاشم مستشارًا لوزير التعليم العالي لشئون ‏المعاهد - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:56 - مقتل وإصابة العشرات في حادث دهس بمدينة لويزيانا ‏الأمريكية (فيديو)‏ - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:56 - مقتل وإصابة العشرات في حادث دهس بمدينة لويزيانا ‏الأمريكية (فيديو)‏ - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:56 - مستقبل وطن يؤكد تمسكه بحذف المادة 29 من مشروع قانون ‏المسئولية الطبية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:56 - مستقبل وطن يؤكد تمسكه بحذف المادة 29 من مشروع قانون ‏المسئولية الطبية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 02:56 - لا يمكن رفضه.. تفاصيل عرض باريس سان جيرمان السري للتعاقد مع محمد صلاح - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 02:56 - لا يمكن رفضه.. تفاصيل عرض باريس سان جيرمان السري للتعاقد مع محمد صلاح - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:56 - لا يمكن رفضه.. تفاصيل عرض باريس سان جيرمان السري للتعاقد مع محمد صلاح - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 02:56 مساءً - في تطور غريب خلال الساعات القليلة الماضية.. قدم نادي باريس سان جيرمان عرضًا مغريًا للفرعون المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، خلال الموسم الحالي.

وكتب رومان كوليه جودين، الصحفي الشهير بشبكتي "يورو سبورت وسكاي سبورتس"، على حسابه في "إكس": "باريس سان جيرمان يرغب بشدة في التعاقد مع محمد صلاح في الصيف المقبل، ويعرض عليه راتبًا أسبوعيًّا قدره 500 ألف يورو لمدة 3 مواسم".

وأضاف: "بينما يقدم ليفربول عرضًا لتمديد عقد صلاح مع تخفيض طفيف في الراتب، ليصبح 400ألف يورو أسبوعيًّا لمدة موسمين فقط".

وأكد موقع "Football Insider" الإنجليزي، أن محمد صلاح، وافق من حيث المبدأ، على عقد جديد مع ليفربول لمدة عامين.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب والنادي، لم يتوصل حتى الآن إلى اتفاق كامل على التجديد بسبب تأخير في الوصول إلى اتفاق بشأن حقوق صورة اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا.

ويعتبر هذا الخلاف الآن هو العائق الرئيسي أمام توقيع محمد صلاح على عقد جديد، للاستمرار في آنفيلد لسنوات قادمة.

محمد صلاح نجم ليفربول

محمد صلاح وتألق غير عادي 2024

خاض محمد صلاح 43 مباراة في جميع البطولات مع ليفربول خلال عام 2024، وساهم بشكل كبير في تحقيق النجاحات للفريق وتصدره قمة جدول الدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا، من خلال تسجيله 29 هدفًا وصناعته 23 هدفًا، ليصل إجمالي مساهماته إلى 52 هدفًا، مع استمراره في تحطيم الأرقام القياسية المسجلة باسم أساطير الكرة، سواء في الدوري الإنجليزي أو على مستوى العالم.

ويزين محمد صلاح قائمة من أفضل لاعبي العالم على مدار السنوات الماضية، وقد حجز مكانه بين أساطير كرة القدم العالمية، بفضل مسيرته الاستثنائية في الملاعب الأوروبية، خاصة مع ليفربول، كما أن أدائه المذهل واستمراريته في تحقيق الإنجازات، حفرت اسمه بقوة في تاريخ كرة القدم العالمية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 03:41 - حديد الكومي بـ 36500 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق