الرياضة - 02:56 - لا يمكن رفضه.. تفاصيل عرض باريس سان جيرمان السري للتعاقد مع محمد صلاح - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 02:56 مساءً - في تطور غريب خلال الساعات القليلة الماضية.. قدم نادي باريس سان جيرمان عرضًا مغريًا للفرعون المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، خلال الموسم الحالي.

وكتب رومان كوليه جودين، الصحفي الشهير بشبكتي "يورو سبورت وسكاي سبورتس"، على حسابه في "إكس": "باريس سان جيرمان يرغب بشدة في التعاقد مع محمد صلاح في الصيف المقبل، ويعرض عليه راتبًا أسبوعيًّا قدره 500 ألف يورو لمدة 3 مواسم".

وأضاف: "بينما يقدم ليفربول عرضًا لتمديد عقد صلاح مع تخفيض طفيف في الراتب، ليصبح 400ألف يورو أسبوعيًّا لمدة موسمين فقط".

وأكد موقع "Football Insider" الإنجليزي، أن محمد صلاح، وافق من حيث المبدأ، على عقد جديد مع ليفربول لمدة عامين.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب والنادي، لم يتوصل حتى الآن إلى اتفاق كامل على التجديد بسبب تأخير في الوصول إلى اتفاق بشأن حقوق صورة اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا.

ويعتبر هذا الخلاف الآن هو العائق الرئيسي أمام توقيع محمد صلاح على عقد جديد، للاستمرار في آنفيلد لسنوات قادمة.

محمد صلاح وتألق غير عادي 2024

خاض محمد صلاح 43 مباراة في جميع البطولات مع ليفربول خلال عام 2024، وساهم بشكل كبير في تحقيق النجاحات للفريق وتصدره قمة جدول الدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا، من خلال تسجيله 29 هدفًا وصناعته 23 هدفًا، ليصل إجمالي مساهماته إلى 52 هدفًا، مع استمراره في تحطيم الأرقام القياسية المسجلة باسم أساطير الكرة، سواء في الدوري الإنجليزي أو على مستوى العالم.

ويزين محمد صلاح قائمة من أفضل لاعبي العالم على مدار السنوات الماضية، وقد حجز مكانه بين أساطير كرة القدم العالمية، بفضل مسيرته الاستثنائية في الملاعب الأوروبية، خاصة مع ليفربول، كما أن أدائه المذهل واستمراريته في تحقيق الإنجازات، حفرت اسمه بقوة في تاريخ كرة القدم العالمية.