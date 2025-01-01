مسلح يقوم بقتل حوثيين في اب - أخبار كلمتك

تعرضت مليشيا الحوثي إلى مجزرة في مديرية كتاب بمحافظة اب وسط البلاد.



وقالت مصادر ان مواطن يدعى نايف العثماني اقدم على قتل 2 جنود تبع مليشيا الحوثي.



وأضاف ان حملة أمنية نزلت للمكان من أجل القبض على العثماني لكنه رفض الانصياع لهم .



ونوه ان مليشيا الحوثي حاصرت منزله قبب ان يقوم بإطلاق النار عليهم مما تسبب إلى مصرع 2 مسلحين.