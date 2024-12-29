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قلبي اختار، شذى حسون تغني باللهجة المصرية بتوقيع بتول عرفة - أخبار كلمتك

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قلبي اختار، شذى حسون تغني باللهجة المصرية بتوقيع بتول عرفة - أخبار كلمتك

قلبي اختار، شذى حسون تغني باللهجة المصرية بتوقيع بتول عرفة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 06:00 مساءً - طرحت الشركة المنتجة برومو كليب أغنية شذى حسون الجديدة باللهجة المصرية بعنوان "قلبي اختار"، بتوقيع المخرجة بتول عرفة، والمقرر طرحها بداية العام الجديد.

كليب أغنية قلبي اختار 

يسجل الكليب أولى أعمال المخرجة بتول عرفة في 2025، من كلمات مؤمن راجح وألحان وتوزيع مودي منير.

ومن جانبها قالت المخرجة بتول عرفة، إن الكليب يأتي ضمن مشروع مجموعة الكليبات التي تقدمها بتول عرفة مع المنتج فهد الزاهد، والتي تلقي الضوء على محافظات مصر وأجمل الأماكن الأثرية والسياحية والثرية بصور بصرية متميزة، حيث تم تصوير عدد من مشاهد الكليب على النيل وفي قصر عائشة فهمي بالزمالك.

المخرجة بتول عرفة 

وكان آخر أعمال المخرجة بتول عرفة، خلال العام 2024، مسرحية "حاوريني يا كيكي" بطولة النجمات، دينا الشربيني، وهالة صدقى، ورانيا يوسف، وتأليف هانى الطمبارى. 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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