مشاهير العرب - «الفترة اللي فاتت».. طارق الشيخ يطرح أحدث أعماله الغنائية احتفالًا بـ 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 10:11 صباحاً - طرح الفنان طارق الشيخ، في الساعات الماضية، أحدث أعماله الغنائية تحمل اسم «الفترة اللي فاتت»، احتفالاً بقدوم العام الجديد.

أغنية طارق الشيخ الجديدة

وتعد أغنية طارق الشيخ الجديدة من كلمات محمود سوستة، وألحان خالد سلطان، وتوزيع نوار البحيري، وميكس وماستر محمد جودة وكولا نادر الشاعر.

أغنية الفترة اللي فاتت

تدور كلمات الأغنية حول خيانة الأصدقاء والفترة الصعبة التي مر بها، حيث يغني طارق الشيخ عن تجاربه مع من خانوه واكتشافه لحقيقة البعض بعد أن خذلوه، وطرحت الأغنية بطريقة الفيديو كليب لتلقي استحسان الجمهور.

كلمات أغنية الفترة اللي فاتت

وجاءت كلمات أغنية الفترة اللي فاتت:

كان نفسي تكملوا معايا، بس الحرام مبيدومش.

لو كنتوا ولاد حلال، كانت عشرتنا متهونش.

عادي بقى، اتعلمت وهدى أني أعرف صحبك عليه.

مفيش شكر في قلبي، المهم أنني مش بخون.

حياة متعبة، الخيانة باينة في عينكو، بعد العشرة، وأخيراً بدأ الضرب، والفترة الجاية مش هتصعبوا عليا.

طارق الشيخ يغني تتر مسلسل حق عرب

ويذكر أن طارق الشيخ أدى أغاني مسلسل حق عرب، من بطولة أحمد العوضي، وعرض في المارثوان الرمضاني 2024، محققًا نجاح ساحق مستمر حتى الآن.

ومسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضي، ودينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى محمد عثمان، وفاء عامر، كارولين عزمي، تامر شلتوت، وليد فواز، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.