مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 09:50 صباحاً - الدوري الانجليزي، تستأنف اليوم الأحد قطار مباريات الدوري الانجليزي بمواجهات الجولة التاسعة عشر بعدد 6 مواجهات بعد انتهاء جولة البوكسينج داي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



ليستر سيتي ضد مانشستر سيتي - 4:30 مساء - beIN Sports HD 1.

توتنهام ضد وولفرهامبتون - 5 مساء - beIN Sports HD 2.

ايفرتون ضد نوتنجهام فورست - 5 مساء - beIN Sports HD 3.

كريستال بالاس ضد ساوثهامبتون - 5 مساء - beIN Sports HD 4.

فولهام ضد بورنموث - 5 مساء - beIN Sports HD 5.

وست هام ضد ليفربول - 7:15 مساء - beIN Sports HD 1.

وواصل ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 19.

وابتعد ليفربول بصدارة جدول ترتيب البريميرليج بفارق 6 نقاط كاملة عن أرسنال أقرب ملاحقيه علاوة على وجود مباراة مؤجلة للريدز أمام إيفرتون.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 19

1 ليفربول 42 نقطة

2 آرسنال 36 نقطة

3 تشيلسي 35 نقطة

4 نوتينغهام فورست 34 نقطة

5 نيوكاسل يونايتد 29 نقطة

6 بورنموث 29 نقطة

7 مانشستر سيتي 28 نقطة

8 فولهام 28 نقطة

9 أستون فيلا 28 نقطة

10 برايتون 26 نقطة

11 برينتفورد 24 نقطة

12 توتنهام هوتسبير 23 نقطة

13 وست هام يونايتد 23 نقطة

14 مانشستر يونايتد 22 نقطة

15 إيفرتون 17 نقطة

16 كريستال بالاس 17 نقطة

17 وولفرهامبتون 15 نقطة

18 ليستر سيتي 14 نقطة

19 إبسويتش تاون 12 نقطة

20 ساوثهامتون 6 نقاط

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.