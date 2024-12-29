تقارير: إدارة بايدن تسعى للاعتراف بحكومة سوريا الجديدة قبل تنصيب ترامب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 09:50 صباحاً - أفادت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها، نقلًا عن مصدر قوله: إن إدارة جو بايدن تبذل جهودا للاعتراف بشرعية الإدارة السورية الجديدة قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

بايدن يحاول الإعتراف بحكومة سوريا الجديدة قبل قدوم ترامب

وقالت الهيئة: إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تبذل جهودًا لإعلان الحكومة الجديدة في سوريا برئاسة أحمد الشرع (الجولاني) حكومة شرعية وفق ما قال مصدر مطلع على الأمر.

وبحسب المصدر فإن هدف الإدارة هو الإعلان عن ذلك حتى قبل دخول ترامب إلى البيت الأبيض، لتأمين اعتراف دولي بالحكومة الجديدة في دمشق.

ووفق الهيئة، فإنه "حتى أسابيع قليلة مضت، خصصت الولايات المتحدة مكافأة قدرها عشرة ملايين دولار لمن يأتي برأس الشرع، الذي كان يقود فرع تنظيم القاعدة في سوريا. لكن مؤخرًا زار وفد أمريكي دمشق والتقى به. ووعد الشرع الأمريكيين باستقرار الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد، بل وتعهد بالسماح للمسيحيين بالاحتفال بعيد الميلاد من دون تدخل من مناصريه".

تعزيزات عسكرية أمريكية في سوريا

ولفتت الهيئة إلى أنه رغم "الابتسامة" التي يقابل بها الشرع الغرب والولايات المتحدة، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت احتكاكات بين الحكومة الجديدة ومعارضيها، بما في ذلك حادثة إشعال النار في شجرة عيد الميلاد في مدينة حماة.

يأتي ذلك، بينما أرسلت قوات "التحالف الدولي" تعزيزات عسكرية عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق إلى قواعدها في مناطق شمال وشرق سوريا.

وتتألف التعزيزات العسكرية من 50 شاحنة محملة بالمدرعات والآليات العسكرية والمواد اللوجستية.

واستقدمت قوات "التحالف الدولي" في 24 ديسمبر الجاري تعزيزات عسكرية ولوجستية وطبية وصناديق مغلقة على متن شاحنات إلى قاعدتها في معمل كونيكو للغاز بريف دير الزور.

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