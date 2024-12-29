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الحوثيين يعلنون اطلاق صاروخ فرط صوتي صوب هذه الدولة - أخبار كلمتك

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الحوثيين يعلنون اطلاق صاروخ فرط صوتي صوب هذه الدولة - أخبار كلمتك

الحوثيين يعلنون اطلاق صاروخ فرط صوتي صوب هذه الدولة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 09:52 صباحاً - كلمتك/

أعلنت جماعة الحوثيون، يوم السبت، استهداف قاعدة جوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بصاروخ فرط صوتي. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان مصور، إنّ قواتهم المسلحة استهدفت قاعدة "نيفاتيم" الجوية التابعة للاحتلال الإسرائيلي في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة. وأضاف أنّ العملية نُفِّذت بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين2" أصاب هدفه بنجاح.

وحيّا سريع الخروج الشعبي الحاشد في صنعاء ومختلف المحافظات والمديريات دعماً وإسناداً للشعب الفلسطيني، مؤكداً للشعب اليمني "استمرار القوات المسلحة اليمنية في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".

وتأتي هذه العملية بعد يوم واحد من تنفيذ عملية عسكرية "نوعية" أعلنها الحوثيون واستهدفت مطار "بن غوريون" في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستيّ فرط صوتيّ من نوع "فلسطين2". وأكد الحوثيون في بيان عسكري صادر عنهم نجاح الصاروخ في الوصول إلى هدفه "رُغم تكتُّم العدوّ"، وأدت العملية إلى وقوع إصابات وتوقُّف حركة الملاحة في المطار.

وأشار البيان إلى أنّ "سلاح الجوٍّ المسير نفذ عملية عسكرية استهدفت هدفاً حيوياً للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيرة، وصلت إلى هدفها بنجاح، بالإضافة إلى عملية عسكرية استهدفت سفينة Santa Ursula في البحر العربيّ شرقَ جزيرة سقطرى بعدد من الطائرات المسيّرة، وكانت الإصابة مباشرة".

وأوضح الحوثيون امتلاكهم القدرات لتوسيع بنك الأهداف في فلسطين المحتلة ليشمل المزيد من المنشآت الحيوية التابعة للاحتلال.

وكان الطيران الأميركي والبريطاني قد شنّ، أمس الجمعة، غارات جوية على العاصمة صنعاء استهدفت معسكر الصيانة ومعسكر الفرقة الأولى مدرع سابقاً. في سياق آخر، أفادت وكالة سبأ في نسختها الحوثية، بتشييع أربعة ضباط من عناصر الجماعة في صنعاء، أحدهم يحمل رتبة مقدم، والثاني يحمل رتبة نقيب، والثالث رتبة ملازم أول، والرابع رتبة ملازم.

ولم تحدد الجماعة مكان مقتل عناصرها وتاريخه، حيث اكتفت بالقول إنهم قتلوا "في جبهات العزة والكرامة"، في إشارة إلى المعارك مع القوات الحكومية. ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، يشنّ الحوثيون هجمات بالصواريخ الباليستية والطيران المسيّر والزوارق البحرية على السفن الإسرائيلية والأميركية والبريطانية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، ويستهدفون الأراضي الفلسطينية المحتلة في إطار ما يسمونه "معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس" دعماً لقطاع غزة.
 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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