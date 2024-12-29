في جريمة مروعة.. العثور على امراة مقتولة بعد اختطافها من منزلها - أخبار كلمتك

في جريمة بشعة جديدة تضاف إلى سجل جرائم مليشيات الحوثي، عثر مواطنون على جثة النازحة فاطمة عايش (45 عاماً) في منطقة نائية جنوب مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، وذلك بعد أيام من اختطافها من مخيم مركوضة للنازحين.

ووفقًا لمكتب حقوق الإنسان بمديرية الدريهمي، فإن جثة الضحية كانت تحمل آثار تعذيب واضحة، مما يشير إلى تعرضها لتعذيب وحشي قبل قتلها.

وأكد شهود عيان أن مليشيات الحوثي هي من اختطفت المرأة النازحة من مخيمها، ونقلتها إلى مكان مجهول قبل أن تقوم بقتلها والتخلص من جثتها في هذه المنطقة النائية.

وتعتبر هذه الجريمة انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وجريمة حرب تستوجب المساءلة القانونية. كما أنها تؤكد استمرار مليشيات الحوثي في ارتكاب جرائم ضد المدنيين الأبرياء، وتنفيذ عمليات اغتيال واختطاف ممنهجة.

