الرياضة - 01:06 - اعرف حتدفع كام.. رابط تحميل تطبيق تليفوني الجمارك - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:06 - اعرف حتدفع كام.. رابط تحميل تطبيق تليفوني الجمارك - أخبار كلمتك

قوات امنية تمنع الاحتفال براس السنة في عدن قبل قليل - أخبار كلمتك

قوات امنية تمنع الاحتفال براس السنة في عدن قبل قليل - أخبار كلمتك

معلمين، تامر حسني يشعل حماس جمهوره بحفل دبي مع نانسي عجرم (فيديو) - أخبار كلمتك

معلمين، تامر حسني يشعل حماس جمهوره بحفل دبي مع نانسي عجرم (فيديو) - أخبار كلمتك

كده كفاية، جورج وسوف يتحدى العمر ويتألق في حفله بدبي (فيديو) - أخبار كلمتك

كده كفاية، جورج وسوف يتحدى العمر ويتألق في حفله بدبي (فيديو) - أخبار كلمتك

في أول دقائق 2025، كتائب القسام تطلق رشقة صاروخية تجاه الاحتلال وصافرات الإنذار تدوي - أخبار كلمتك

في أول دقائق 2025، كتائب القسام تطلق رشقة صاروخية تجاه الاحتلال وصافرات الإنذار تدوي - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:46 - الجمل: ستحظى بوقت ممتع.. توقعات الأبراج و حظك اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:46 - الجمل: ستحظى بوقت ممتع.. توقعات الأبراج و حظك اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الكشف عن شخص يقوم بارسال صور زوجته لاصدقائه - أخبار كلمتك

الكشف عن شخص يقوم بارسال صور زوجته لاصدقائه - أخبار كلمتك

فلسطين تدعو المجتمع الدولي لسرعة التدخل لرفع المعاناة عن شعبها - أخبار كلمتك

فلسطين تدعو المجتمع الدولي لسرعة التدخل لرفع المعاناة عن شعبها - أخبار كلمتك

في استجابة لكلمتك، المالية والاتصالات تكشفان تفاصيل رسوم الموبايلات المستوردة من الخارج - أخبار كلمتك

في استجابة لكلمتك، المالية والاتصالات تكشفان تفاصيل رسوم الموبايلات المستوردة من الخارج - أخبار كلمتك

عودة أمين عمر، حكام مباريات اليوم الأربعاء بالدوري المصري - أخبار كلمتك

عودة أمين عمر، حكام مباريات اليوم الأربعاء بالدوري المصري - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

معلمين، تامر حسني يشعل حماس جمهوره بحفل دبي مع نانسي عجرم (فيديو) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
معلمين، تامر حسني يشعل حماس جمهوره بحفل دبي مع نانسي عجرم (فيديو) - أخبار كلمتك

معلمين، تامر حسني يشعل حماس جمهوره بحفل دبي مع نانسي عجرم (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 12:50 صباحاً - تألق الفنان تامر حسني خلال حفله بدبي مع نانسي عجرم والذي انطلق منذ قليل والذي شهد إقبالًا كبيرًا.

عرض هذا المنشور على Instagram

‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Rotanalive‎‏ (@‏‎rotanalive‎‏)‎‏

 

وبدأ تامر حسني حفله بتهنئة الجمهور بالسنة الجديدة وأهداهم أغنية “معلمين”، ثم شدى بأغنية “قولي كلام أول مرة قوله”.

 

 

وعبرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن سعادتها بحفل ليلة رأس السنة في دبي رفقة الفنان تامر حسني.

أضافت: أتمنى أن تكون 2025 سنة الخير على عالمنا العربي وفي لبنان، ونكون نحن أريح نفسيًّا على الصعيد النفسي.

وعن تواجدها مع تامر حسني قالت: هناك صلة مستمرة بيننا في الاستايل وفي نوعية الأغاني، وتجمعنا حفلات كثيرة.

 

وانطلق حفل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في مدينة دبي بمناسبة رأس السنة الجديدة.

وافتتحت نانسي عجرم الحفل بأغنية “الدنيا حلوة” وسط تفاعل كبير، ويشارك نانسي عجرم في إحياء الحفل الفنان تامر حسني.

 

أغنية من نظرة

كانت الفنانة نانسي عجرم، طرحت مؤخرًا أحدث أغانيها، بعنوان "من نظرة" على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية.

 

وكانت نانسي عجرم قدمت أغنيتين في فيلم مقسوم، حيث حملت اسم الأغنية الأولى "مقسوم" وهي من كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy، أما الأغنية الثانية فجاء اسمها "قلبي يا محتاس" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

أخبار ذات صلة

0 تعليق