معلمين، تامر حسني يشعل حماس جمهوره بحفل دبي مع نانسي عجرم (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 12:50 صباحاً - تألق الفنان تامر حسني خلال حفله بدبي مع نانسي عجرم والذي انطلق منذ قليل والذي شهد إقبالًا كبيرًا.

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وبدأ تامر حسني حفله بتهنئة الجمهور بالسنة الجديدة وأهداهم أغنية “معلمين”، ثم شدى بأغنية “قولي كلام أول مرة قوله”.

وعبرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن سعادتها بحفل ليلة رأس السنة في دبي رفقة الفنان تامر حسني.

أضافت: أتمنى أن تكون 2025 سنة الخير على عالمنا العربي وفي لبنان، ونكون نحن أريح نفسيًّا على الصعيد النفسي.

وعن تواجدها مع تامر حسني قالت: هناك صلة مستمرة بيننا في الاستايل وفي نوعية الأغاني، وتجمعنا حفلات كثيرة.

وانطلق حفل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في مدينة دبي بمناسبة رأس السنة الجديدة.

وافتتحت نانسي عجرم الحفل بأغنية “الدنيا حلوة” وسط تفاعل كبير، ويشارك نانسي عجرم في إحياء الحفل الفنان تامر حسني.

أغنية من نظرة

كانت الفنانة نانسي عجرم، طرحت مؤخرًا أحدث أغانيها، بعنوان "من نظرة" على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية.

وكانت نانسي عجرم قدمت أغنيتين في فيلم مقسوم، حيث حملت اسم الأغنية الأولى "مقسوم" وهي من كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy، أما الأغنية الثانية فجاء اسمها "قلبي يا محتاس" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

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