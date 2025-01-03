خريطة الأعمال الفنية في يناير على منصة يانجو بلاي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 12:20 صباحاً - طرحت منصة يانجو بلاي خريطة عرض الأعمال الفنية عبر المنصة خلال شهر يناير، ومن أبرزها مسلسل فقرة الساحر الذي يتم استكمال حلقاته خلال الشهر الجاري.

ومسلسل فقرة الساحر يعرض بواقع حلقة واحدة أسبوعيًّا على منصة يانجو بلاي وتعرض الحلقة الجديدة كل أربعاء في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

ومسلسل فقرة الساحر من بطولة عدد من النجوم في مقدمتهم طه دسوقي وأسماء جلال وعلي قاسم ومن تأليف إياد صالح، والمسلسل مكون من ٨ حلقات.

فيلم آل شنب ومسلسل الحشاشين

ومن أبرز الأعمال الفنية التي تتوفر في يناير عبر منصة يانجو بلاي مسلسل الحشاشين للفنان كريم عبد العزيز، كما تعرض المنصة فيلم آل شنب كعرض أول وحصري على المنصة.

ويعرض الآن على المنصة مسلسل جودو للفنان ياسر جلال، كما توفر المنصة كذلك مسلسل نقل عام ومسلسل أحلام سعيدة.

وخلال يناير تعرض المنصة مسلسلات عملة نادرة للفنانة نيللي كريم ومسلسل أعمال ايه للفنان خالد الصاوي برفقة نخبة من النجوم.

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