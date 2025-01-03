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مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يكرم بطلة "اللون الأرجواني" - أخبار كلمتك

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مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يكرم بطلة "اللون الأرجواني" - أخبار كلمتك

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يكرم بطلة "اللون الأرجواني" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 03:20 مساءً - يكرم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية خلال فعاليات دورته الرابعة عشرة نجمة أفريقية متعددة المواهب هي أكوسوا بوسيا، وهي ممثلة وكاتبة سيناريو ومخرجة وكاتبة أغاني، ومثلت في السينما الهوليودية أمام كبار النجوم مثل Danny Glover، Oprah Winfrey، Troy Donahue، كما عملت مع كبار المخرجين مثل  Steven Spielberg، Antoine Fuquak، Ridley Scott.

 

تعاونت أكوسوا بوسيا مع الفنان الأسطوري ستيفي وندر الحائز على جائزة جرامي، بصفتها كاتبة كلمات أغنيته "مون بلو"، وفي عام 2024 أخرجت فيلم  "ستيفي وندر في غانا "، وهو فيلم وثائقي يسافرعبر ذكريات الطفولة المبكرة التي يرويها الفنان الأسطوري ستيفي وندر نفسه، وبالإضافة إلى أعمالها الفنية، بوسيا هي المؤسس المشارك ورئيسة مؤسسة بوسيا الدولية.

 

أكوسوا بوسيا من مواليد عام 1966، وتنتمي إلى عائلة مرموقة؛ حيث كان والدها، كوفي أبريفا بوسيا، رئيس وزراء غانا من عام 1969 إلى 1972، وبدأت بوسيا رحلتها الفنية بأساس صلب في مجال التمثيل، حيث حظيت بإشادة  دولية عند أدائها المؤثر لشخصية "نيتي هاريس" في فيلم اللون الأرجواني عام 1985، المقتبس عن رواية أليس ووكر وإخراج ستيفن سبيلبرج، ولم يعرض هذا الدور موهبتها فحسب، بل شكّل أيضًا علامة فارقة في مسيرتها الفنية، وواصلت بوسيا تألقها من خلال أدوار متنوعة في أفلام مثل روزوود ودموع الشمس وأشانتي، مما يُظهر قدرتها على تجسيد مجموعة واسعة من الشخصيات.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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