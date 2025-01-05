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20 نصا في القائمة الطويلة لمسابقة التأليف بمهرجان مسرح الجنوب - أخبار كلمتك

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20 نصا في القائمة الطويلة لمسابقة التأليف بمهرجان مسرح الجنوب - أخبار كلمتك

20 نصا في القائمة الطويلة لمسابقة التأليف بمهرجان مسرح الجنوب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 02:10 مساءً - أعلنت إدارة المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، عن اختيار 20 نصا مسرحيا فى القائمة الطويلة للنصوص الفائزة فى مسابقة الدكتور حسن عطية للتأليف المسرحي فى دورتها التاسعة. 

مسابقة الدكتور حسن عطية للتأليف المسرحي 

وقال الكاتب المسرحى بكرى عبد الحميد مدير المهرجان إن مسابقة د حسن عطية للتأليف المسرحي  هذا العام شهدت إقبالا كبيرا من مصر وجميع الدول العربية خاصة بعد إلغاء شرط السن والتي تقام ضمن فعاليات الدورة التاسعة من المهرجان برعاية وزارة الثقافة.

وقد اختارت لجنة تحكيم النصوص 20 نصا مسرحيا فى القائمة الطويلة وهى  قمرية   - مصر  /  النهيج  - البحرين /  خلف  الأحمر – فلسطين / ليه نظلم شفيقة  – مصر/ القنال  - مصر / مسك ام عطر- مصر  / حلم الجعان – مصر / المدرهة – اليمن / إنس وجان إخوان -  تونس /  المشاهرة – مصر  / رحلة مؤجلة  - العراق / ليل البنات -  مصر / النمرود  - المغرب / الولى – مصر / أنا –  مصر  / ليلة فى الوادى  - مصر/ مغاييب طوى – سلطنة عمان  / الحمَار  سبب سعدنا  – الجزائر/ المعلوم  - مصر / ليلة الحنة  - مصر.

وأضاف أن إدارة المهرجان ستعلن قريبا عن النتيجة النهائية من المسابقة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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