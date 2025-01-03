محمد صلاح يكشف عن تعلمه "الإسبانية" فهل ينتقل إلى الليجا؟ - أخبار كلمتك

محمد صلاح يكشف عن تعلمه "الإسبانية" فهل ينتقل إلى الليجا؟ - أخبار كلمتك

بيراميدز يصرف جميع مستحقات لاعبيه قبل مواجهة الترجي التونسي - أخبار كلمتك

بيراميدز يصرف جميع مستحقات لاعبيه قبل مواجهة الترجي التونسي - أخبار كلمتك

كأس مصر، الجونة يفوز على القناة 0/2 في مباراة الكروت الحمراء ويصعد لدور الـ16 - أخبار كلمتك

كأس مصر، الجونة يفوز على القناة 0/2 في مباراة الكروت الحمراء ويصعد لدور الـ16 - أخبار كلمتك

محمد رمضان يكشف أعماله في 2025 ويعد جمهوره بمفاجآت (فيديو) - أخبار كلمتك

محمد رمضان يكشف أعماله في 2025 ويعد جمهوره بمفاجآت (فيديو) - أخبار كلمتك

مواعيد تقديم سلفة الطماطم لعملاء البنك الزراعي - أخبار كلمتك

مواعيد تقديم سلفة الطماطم لعملاء البنك الزراعي - أخبار كلمتك

وزير الخارجية الفرنسي يدعو دمشق إلى إتلاف مخزون الأسلحة الكيميائية السورية - أخبار كلمتك

وزير الخارجية الفرنسي يدعو دمشق إلى إتلاف مخزون الأسلحة الكيميائية السورية - أخبار كلمتك

تحمل ابنها يوميًّا لكليته، شيخ الأزهر يوجه برعاية حالة الأم الملهمة "زينب الشربيني" - أخبار كلمتك

تحمل ابنها يوميًّا لكليته، شيخ الأزهر يوجه برعاية حالة الأم الملهمة "زينب الشربيني" - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حفل رامي صبري ونانسي عجرم يرفع شعار كامل العدد اليوم «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حفل رامي صبري ونانسي عجرم يرفع شعار كامل العدد اليوم «صورة» - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يتابع انتظام فتح «سوق اليوم الواحد» بامبابة وتوافد المواطنين عليه - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يتابع انتظام فتح «سوق اليوم الواحد» بامبابة وتوافد المواطنين عليه - أخبار كلمتك

حسين حمودة في "حلقة القاهرة النقدية" ببيت الشعر العربي - أخبار كلمتك

حسين حمودة في "حلقة القاهرة النقدية" ببيت الشعر العربي - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - هنا الزاهد تواصل الترويج لـ «إقامة جبرية» لعرضه بهذا الموعد «فيديو» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - هنا الزاهد تواصل الترويج لـ «إقامة جبرية» لعرضه بهذا الموعد «فيديو» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هنا الزاهد تواصل الترويج لـ «إقامة جبرية» لعرضه بهذا الموعد «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 04:11 مساءً - تواصل الفنانة هنا الزاهد، اليوم الجمعة، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» الترويج لشخصيتها ضمن أحداث مسلسل «إقامة جبرية» المقرر عرضه عبر منصة watch it، وذلك استعدادا لانطلاقته في الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق، شاركت هنا الزاهد، عبر حسابها على «إنستجرام» البرومو الدعائي لشخصيتها ضمن أحداث مسلسل «إقامة جبرية»، والتي تظهر خلالها بشخصية تدعى سلمى تواجه في حياتها الكثير من الأسرار التي تظهر خلال تعاقب الأحداث، معلقة عليها: «إقامة جبرية، يوم 8 ينايرعلى watchit، يارب يعجبكم».

موعد عرض مسلسل إقامة جبرية

ومن المقرر أن يكون موعد عرض مسلسل إقامة جبرية على منصة WATCH IT الرقمية يوم 8 يناير2025، وهو أول أعمال المنصة في العام الجديد، ويتكون المسلسل من 10 حلقات فقط.

قصة مسلسل إقامة جبرية

وتدور أحداث مسلسل إقامة جبرية في إطار من الإثارة والتشويق، حول مجموعة من الأشخاص المحتجزين في مكان واحد وسط ظروف غامضة، مع تصاعد الأحداث وزيادة التوتر بين الشخصيات، تبدأ الأسرار بالانكشاف، ويعرض المسلسل في عشر حلقات.

كما تقوم هنا الزاهد بدور صيدلانية تعاني من أزمة نفسية في التعامل مع الرجال، وتسعى الطبيبة النفسية «صابرين» ووالدة محمد الشرنوبي، إلى مساعدتها، بينما يؤدي محمد الشرنوبي دور بطل عالمي في السباحة.

أبطال مسلسل إقامة جبرية

مسلسل إقامة جبرية من بطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، محمد دسوقي، جلا هشام، أحمد والي، عايدة رياض، وغيرهم، من تأليف أحمد عادل، وإخراج أحمد سمير فرج، ويعرض عبر منصة Watch it.

اقرأ أيضاً
watch it تطرح البوستر الدعائي لـ مسلسل إقامة جبرية (صورة)

تفاصيل شخصية صابرين في مسلسل «إقامة جبرية» وموعد عرضه (فيديو)

قبل عرضها.. watch it تواصل الترويج لشخصية هنا الزاهد في «إقامة جبرية» (صورة)

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

محمد هنيدي يكشف مصير مسلسل "أرض النفاق 2" - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق