مشاهير العرب - هنا الزاهد تواصل الترويج لـ «إقامة جبرية» لعرضه بهذا الموعد «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 04:11 مساءً - تواصل الفنانة هنا الزاهد، اليوم الجمعة، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» الترويج لشخصيتها ضمن أحداث مسلسل «إقامة جبرية» المقرر عرضه عبر منصة watch it، وذلك استعدادا لانطلاقته في الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق، شاركت هنا الزاهد، عبر حسابها على «إنستجرام» البرومو الدعائي لشخصيتها ضمن أحداث مسلسل «إقامة جبرية»، والتي تظهر خلالها بشخصية تدعى سلمى تواجه في حياتها الكثير من الأسرار التي تظهر خلال تعاقب الأحداث، معلقة عليها: «إقامة جبرية، يوم 8 ينايرعلى watchit، يارب يعجبكم».

موعد عرض مسلسل إقامة جبرية

ومن المقرر أن يكون موعد عرض مسلسل إقامة جبرية على منصة WATCH IT الرقمية يوم 8 يناير2025، وهو أول أعمال المنصة في العام الجديد، ويتكون المسلسل من 10 حلقات فقط.

قصة مسلسل إقامة جبرية

وتدور أحداث مسلسل إقامة جبرية في إطار من الإثارة والتشويق، حول مجموعة من الأشخاص المحتجزين في مكان واحد وسط ظروف غامضة، مع تصاعد الأحداث وزيادة التوتر بين الشخصيات، تبدأ الأسرار بالانكشاف، ويعرض المسلسل في عشر حلقات.

كما تقوم هنا الزاهد بدور صيدلانية تعاني من أزمة نفسية في التعامل مع الرجال، وتسعى الطبيبة النفسية «صابرين» ووالدة محمد الشرنوبي، إلى مساعدتها، بينما يؤدي محمد الشرنوبي دور بطل عالمي في السباحة.

أبطال مسلسل إقامة جبرية

مسلسل إقامة جبرية من بطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، محمد دسوقي، جلا هشام، أحمد والي، عايدة رياض، وغيرهم، من تأليف أحمد عادل، وإخراج أحمد سمير فرج، ويعرض عبر منصة Watch it.