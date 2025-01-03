مشاهير العرب - أول تعليق من محمد العمروسي بعد حفل زفافه على مي فاروق «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 04:11 مساءً - تصدراسم الفنان محمد العمروسي، مؤشرات البحث عبر تريند «جوجل» عقب احتفاله بزفافه على المطربة مي فاروق أمس الخميس بإحدى فنادق القاهرة الكبرى، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

وعلق محمد العمروسي، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» على حفل زفافه، قائلا: «اللهم في أول جمعة في هذه السنة، اجعلها بداية لكل فرح ونهاية لكل حزن ووفقنا فيها لما تحب وترضى.. اللهم اجعلها بداية لكل فرح.. جمعتكم مباركة».

لقطات من حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي

وشهد حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي حضور عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم، يوسف الشريف، أحمد الشامي، منى الشاذلي، اللاعب أحمد فتحي والموزع توما والفنانة منال سلامة والفنان هبة عبد الحكيم، وعد البحري والفنانة وعد السعودية، ريهام عبد الحكيم، المطربة سوما محمد رضوان وزوجته، ميرهان حسين، دنيا النصري، حمزة العيلي، محمد رضوان.

واستحوذ على أنظار الجمهور خلال لقطات حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي الظهور المميز لأبنائها، حيث ظهر ابنها وابنتها يرقصان معها في سعادة وفرحة كبيرة، الأمر الذي زاد من اهتمام الجمهور حولهما، خاصة مع حرصها على إخفائهما عن الجمهور.

من هم أبناء مي فاروق؟

والجدير بالذكر، أن زواج مي فاروق من الفنان محمد العمروسي لم تكن الزيجة الأولى لها، بل سبق لها الزواج من المؤلف والموزع الموسيقي أشرف السيد، ورزقت منه بابنتين وولد.