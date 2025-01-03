محمد صلاح يكشف عن تعلمه "الإسبانية" فهل ينتقل إلى الليجا؟ - أخبار كلمتك

محمد صلاح يكشف عن تعلمه "الإسبانية" فهل ينتقل إلى الليجا؟ - أخبار كلمتك

بيراميدز يصرف جميع مستحقات لاعبيه قبل مواجهة الترجي التونسي - أخبار كلمتك

بيراميدز يصرف جميع مستحقات لاعبيه قبل مواجهة الترجي التونسي - أخبار كلمتك

كأس مصر، الجونة يفوز على القناة 0/2 في مباراة الكروت الحمراء ويصعد لدور الـ16 - أخبار كلمتك

كأس مصر، الجونة يفوز على القناة 0/2 في مباراة الكروت الحمراء ويصعد لدور الـ16 - أخبار كلمتك

محمد رمضان يكشف أعماله في 2025 ويعد جمهوره بمفاجآت (فيديو) - أخبار كلمتك

محمد رمضان يكشف أعماله في 2025 ويعد جمهوره بمفاجآت (فيديو) - أخبار كلمتك

مواعيد تقديم سلفة الطماطم لعملاء البنك الزراعي - أخبار كلمتك

مواعيد تقديم سلفة الطماطم لعملاء البنك الزراعي - أخبار كلمتك

وزير الخارجية الفرنسي يدعو دمشق إلى إتلاف مخزون الأسلحة الكيميائية السورية - أخبار كلمتك

وزير الخارجية الفرنسي يدعو دمشق إلى إتلاف مخزون الأسلحة الكيميائية السورية - أخبار كلمتك

تحمل ابنها يوميًّا لكليته، شيخ الأزهر يوجه برعاية حالة الأم الملهمة "زينب الشربيني" - أخبار كلمتك

تحمل ابنها يوميًّا لكليته، شيخ الأزهر يوجه برعاية حالة الأم الملهمة "زينب الشربيني" - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حفل رامي صبري ونانسي عجرم يرفع شعار كامل العدد اليوم «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حفل رامي صبري ونانسي عجرم يرفع شعار كامل العدد اليوم «صورة» - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يتابع انتظام فتح «سوق اليوم الواحد» بامبابة وتوافد المواطنين عليه - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يتابع انتظام فتح «سوق اليوم الواحد» بامبابة وتوافد المواطنين عليه - أخبار كلمتك

حسين حمودة في "حلقة القاهرة النقدية" ببيت الشعر العربي - أخبار كلمتك

حسين حمودة في "حلقة القاهرة النقدية" ببيت الشعر العربي - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - تامر حسني وبسمة بوسيل يتصدران التريند.. ما السبب؟ - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - تامر حسني وبسمة بوسيل يتصدران التريند.. ما السبب؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تامر حسني وبسمة بوسيل يتصدران التريند.. ما السبب؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 04:11 مساءً - تامر حسني.. تصدر اسم كلا من بسمة بوسيل وتامر حسني تريند محرك البحث جوجل، بعد تصريحات طليقها الفنان تامر حسني حول إمكانية عودته لطليقته المطربة بسمة بوسيل.

حقيقة عودة تامر حسني وبسمة بوسيل

قال تامر حسني، في تصريحات لبرنامج «ET بالعربي»: «دي شائعات.. خلينا نبدأ سنة جديدة بالدعوات مش بالشائعات وندعي الناس ربنا يكرمهم بالسنة الجديدة، وأي حد تألم أو أتعذب السنة اللي فاتت ربنا يكرمهم ويشوفوا أيام جميلة السنة دي».

الفنان تامر حسني وبسمة بوسيل

وأضاف: «يارب السنة دي ميبقاش فيها أي عذاب، تحديدا كل البلاد العربية يارب مانشوفش أحزان تاني».

تامر حسني وبسمة بوسيل

طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل

أعلنت الفنانة المغربية بسمة بوسيل يوم الخميس 27 أبريل، عن انفصالها بشكل رسمي عن الفنان تامر حسني وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات «انستجرام».

تامر حسني وبسمة بوسيل

وكتبت بسمة بوسيل عبر خاصية الاستورى «وجعلنا بينكم مودة ورحمة ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر، وسيظل بينا كل ود واحترام، وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير أمين يارب».

تامر حسني وبسمة بوسيل

آخر أعمال تامر حسني

من ناحية أخرى، يعيش تامر حسني حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث يستعد لديو غنائي جديد مع النجم رامي صبري، المقرر انطلاقته في الفترة المقبلة.

تامر حسني وبسمة بوسيل

وكان تامر حسني، شوق المتابعين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لإطلاق تعاون غنائي جديد يجمعه بالنجم رامي صبري.

وشارك تامر حسني، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» مقطع دعائي يكشف عن تعاون جديد له مع رامي صبري، معلقا عليه قائلا: «قريبا».

تامر حسني وبسمة بوسيل
تامر حسني وبسمة بوسيل

كما ينتظر تامر حسني وهنا الزاهد عرض فيلم «ري ستارت»، الذي يعد التعاون الثاني بينهما بعدما قدما معا فيلم «بحبك» الذي تم عرضه في عام 2022، ومن المقرر عرض الفيلم في موسم عيد الفطر المقبل.

اقرأ أيضاً
«فعلا ميتنسيش».. رامي صبري يكشف عن موعد طرح الديو الغنائي مع تامر حسني | صورة

تامر حسني عن عودته لـ بسمة بوسيل: خلينا نبدأ سنة جديدة بالدعوات وليس بالشائعات «فيديو»

في حفل رأس السنة في دبي.. معجب لـ تامر حسني: «عايز بوسة» والفنان يرد: «إزاي يا جدع»

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

نجم فرقة BTS يتبرع بـ 100 مليون وون كوري لعائلات ضحايا طائرة جيجو - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق