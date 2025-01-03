مشاهير العرب - تامر حسني وبسمة بوسيل يتصدران التريند.. ما السبب؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 04:11 مساءً - تامر حسني.. تصدر اسم كلا من بسمة بوسيل وتامر حسني تريند محرك البحث جوجل، بعد تصريحات طليقها الفنان تامر حسني حول إمكانية عودته لطليقته المطربة بسمة بوسيل.

حقيقة عودة تامر حسني وبسمة بوسيل

قال تامر حسني، في تصريحات لبرنامج «ET بالعربي»: «دي شائعات.. خلينا نبدأ سنة جديدة بالدعوات مش بالشائعات وندعي الناس ربنا يكرمهم بالسنة الجديدة، وأي حد تألم أو أتعذب السنة اللي فاتت ربنا يكرمهم ويشوفوا أيام جميلة السنة دي».

وأضاف: «يارب السنة دي ميبقاش فيها أي عذاب، تحديدا كل البلاد العربية يارب مانشوفش أحزان تاني».

طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل

أعلنت الفنانة المغربية بسمة بوسيل يوم الخميس 27 أبريل، عن انفصالها بشكل رسمي عن الفنان تامر حسني وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات «انستجرام».

وكتبت بسمة بوسيل عبر خاصية الاستورى «وجعلنا بينكم مودة ورحمة ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر، وسيظل بينا كل ود واحترام، وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير أمين يارب».

آخر أعمال تامر حسني

من ناحية أخرى، يعيش تامر حسني حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث يستعد لديو غنائي جديد مع النجم رامي صبري، المقرر انطلاقته في الفترة المقبلة.

وكان تامر حسني، شوق المتابعين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لإطلاق تعاون غنائي جديد يجمعه بالنجم رامي صبري.

وشارك تامر حسني، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» مقطع دعائي يكشف عن تعاون جديد له مع رامي صبري، معلقا عليه قائلا: «قريبا».

كما ينتظر تامر حسني وهنا الزاهد عرض فيلم «ري ستارت»، الذي يعد التعاون الثاني بينهما بعدما قدما معا فيلم «بحبك» الذي تم عرضه في عام 2022، ومن المقرر عرض الفيلم في موسم عيد الفطر المقبل.