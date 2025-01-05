الرياضة - 02:11 - موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 02:11 مساءً - يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر يناير 2025 لـ الأسر الأكثر احتياجاً في الدولة بـ منتصف شهر يناير الجاري، وذلك وفقاً لما أعلنت عنه وزارة التضامن الاجتماعي.

معاش تكافل وكرامة عن شهر يناير 2025

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص معاش تكافل وكرامة عن شهر يناير 2025 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر يناير 2025

قررت وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2025 لـ المواطنين يوم 15 يناير 2025، ويستمر صرف المعاشات حتى نهاية شهر يناير 2025 المقبل.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة شهر يناير 2025

وحددت وزارة التضامن أماكن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2025، وهي كالآتي: «الماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري، وفروع بنك ناصر الاجتماعي».

كيفية الحصول على معاش تكافل وكرامة 2025

ويستطيع المواطنون، الحصول على معاش تكافل وكرامة 2025 من خلال زيارة أقرب وحدة اجتماعية لمنطقة المتقدم وتقديم المستندات المطلوبة، وملء استمارة التقديم والتأكد من دقة وصحة البيانات المُقدمة، في حال تمت الموافقة على الطلب وتوافقت مع شروط البرنامج، سيتلقى المتقدم إشعارًا بالقبول في برنامج تكافل وكرامة

طرق الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2025

ويتمكن المواطنون من الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2025 عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي، وإليكم الخطوات:

1 - الدخول إلى الموقع الإلكتروني لـ وزارة التضامن الاجتماعي.

2 - اختيار برنامج تكافل وكرامة.

3 - كتابة المستحق لـ معاش تكافل وكرامة الاسم رباعي.

4 - يحدد المستحق من معاش تكافل وكرامة الشهر الذي يريد الاستعلام عنه.

5 - إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستحق من معاش تكافل وكرامة.

6 - اضغط على كلمة استعلام.

7 - تظهر جميع البيانات التي يريد الاستعلام عنها.