مشاهير العرب - محسن منصور: مبسوط بفيلم «الهنا اللى أنا فيه» وعودتي للسينما.. فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محسن منصور: مبسوط بفيلم «الهنا اللى أنا فيه» وعودتي للسينما.. فيديو - أخبار كلمتك

ريمونتادا مثيرة، ريال مدريد يقلب الطاولة على فالنسيا بفوز قاتل بالدوري الإسباني - أخبار كلمتك

ريمونتادا مثيرة، ريال مدريد يقلب الطاولة على فالنسيا بفوز قاتل بالدوري الإسباني - أخبار كلمتك

مشاعر متضاربة، مدرب الميلان يواسي نجله بعد الفوز عليه بكأس السوبر الإيطالي (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاعر متضاربة، مدرب الميلان يواسي نجله بعد الفوز عليه بكأس السوبر الإيطالي (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - كريم محمود عبد العزيز يكشف كواليس فيلم «الهنا اللى أنا فيه» وأعماله القادمة.. فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - كريم محمود عبد العزيز يكشف كواليس فيلم «الهنا اللى أنا فيه» وأعماله القادمة.. فيديو - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:12 - «احذرِ الشبورة».. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم السبت 4 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:12 - «احذرِ الشبورة».. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم السبت 4 يناير 2025 - أخبار كلمتك

تواصل اعمال نهب اكبر منتجع سياحي في دمت واعتقال هؤلاء - أخبار كلمتك

تواصل اعمال نهب اكبر منتجع سياحي في دمت واعتقال هؤلاء - أخبار كلمتك

ارتفاع ملحوظ في أسعار الأسمدة بالأسواق اليوم الجمعة 3-1-2025 - أخبار كلمتك

ارتفاع ملحوظ في أسعار الأسمدة بالأسواق اليوم الجمعة 3-1-2025 - أخبار كلمتك

6 أسهم تتصدر قائمة السوق الرئيسي من حيث التداول خلال ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

6 أسهم تتصدر قائمة السوق الرئيسي من حيث التداول خلال ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

رغم فوزها في مسابقة فهد البطل، أحمد العوضي يرفض منح جائزة مالية لهذه السيدة - أخبار كلمتك

رغم فوزها في مسابقة فهد البطل، أحمد العوضي يرفض منح جائزة مالية لهذه السيدة - أخبار كلمتك

البنتاجون: لا نية لإنشاء قاعدة أمريكية في كوباني السورية - أخبار كلمتك

البنتاجون: لا نية لإنشاء قاعدة أمريكية في كوباني السورية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الدوري الإسباني، ريال مدريد يتأخر أمام فالنسيا بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الدوري الإسباني، ريال مدريد يتأخر أمام فالنسيا بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الإسباني، ريال مدريد يتأخر أمام فالنسيا بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 11:00 مساءً - الدوري الإسباني، انتهى الشوط الأول من مباراة ريال مدريد أمام فالنسيا بتقدم الأخير بهدف نظيف، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 12 من الدوري الاسباني لكرة القدم.

سجل هدف التقدم لفالنسيا اللاعب هوجو دورو في الدقيقة 27  

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، التشكيل الأساسي لخوض مواجهة فالنسيا، اليوم الجمعة، على ملعب الميستايا، والمؤجلة من الجولة 12 من عمر الدوري الإسباني 

عودة ميندي أمام فالنسيا

وشهد التشكيل عودة فيرلاند ميندي بعدما غاب في آخر مباراتين في الليجا ضد رايو فاليكانو وإشبيلية.

ولم يُجر أنشيلوتي تغييرات كبيرة على التشكيل الأساسي، حيث اعتمد على أفضل العناصر، مؤجلا فكرة التدوير إلى لقاء كأس الملك أمام ديبورتيفا مينيرا، الإثنين المقبل.

تشكيل ريال مدريد أمام فالنسيا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: فاسكيز - تشواميني - روديجر - فيرلاند ميندي.

الوسط: فيدي فالفيردي - داني سيبايوس - جود بيلينجهام.

الهجوم: رودريجو - فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي.

فالنسيا الاسباني، كلمتك
فالنسيا الاسباني، كلمتك

تشكيل فالنسيا أمام ريال مدريد

يبدأ فريق فالنسيا مباراته أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني بتشكيل مكون من:

ستول ديمتريفسكي - ديميتري فالكييه - كريستيان موسكويرا - كاسار تاريجا - ياريك جاسيورسكي - دييجو لوبيز - جافي جويرا - بارنتشيا - لويس ريوخا - أندريه ألميدا - هوجو دورو.

تشكيل فالنسيا أمام ريال مدريد، كلمتك
تشكيل فالنسيا أمام ريال مدريد، كلمتك

ويحتل الميرنجي، وصافة جدول ترتيب الليجا برصيد 40 نقطة، مقابل 12 نقطة في جعبة الخفافيش بالمركز قبل الأخير.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق