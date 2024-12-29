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لافروف يحدد شروط المفاوضات مع أمريكا حول مراقبة التسلح - أخبار كلمتك

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لافروف يحدد شروط المفاوضات مع أمريكا حول مراقبة التسلح - أخبار كلمتك

لافروف يحدد شروط المفاوضات مع أمريكا حول مراقبة التسلح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 09:50 صباحاً - قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأحد، إن روسيا لن تجري أي مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الحد من الأسلحة حتى تتخلى واشنطن عن مسارها المناهض لروسيا.

لافروف يحدد شروط المفاوضات مع أمريكا  حول مراقبة التسلح
 

وأضاف لافروف في مقابلة مع وكالة نوفوستي: “بسبب النزعة المتطرفة المناهضة لروسيا التي تتميز بها السلطات الأمريكية الحالية، لا توجد حاليا شروط لإجراء حوار استراتيجي مع واشنطن. لن نجري أي مفاوضات مع الأمريكيين بشأن الحد من الأسلحة إلى أن يتخلوا عن مسارهم الحالي المناهض لروسيا”.


ودعا لافروف إلى عدم التخمين بشأن ما يمكن أن يحدث بعد فبراير 2026، عندما ينتهي سريان معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت). وقال: "يمكن أن يحدث الكثير من الأمور، خلال عام واحد، لذا، في هذه المرحلة سيكون من السابق لأوانه ومن غير الحكمة الإعلان عن تحركاتنا المحتملة في هذا المجال الحساس جدا. يجب أن يتم كل شيء في وقته".  

لافروف: روسيا تواصل اليوم الالتزام بالقيود الكمية على الأسلحة الهجومية

وشدد لافروف على أن روسيا تواصل اليوم الالتزام بالقيود الكمية على الأسلحة الهجومية الاستراتيجية بموجب المعاهدة، على الرغم من تعليق سريانها. 

وأكد أن روسيا تتقيد بدقة بكل القيود الواردة في الوثيقة، خلال عملية تجديد وتحديث سلاحها النووي الاستراتيجي.

وقال: "نحن نلتزم باستمرار بما ورد: نقوم بدقة بالتوفيق بين عملية إعادة تسليح القوات النووية الاستراتيجية الروسية والحدود المنصوص عليها في معاهدة ستارت الجديدة. وخلال ذلك نراقب بكل دقة تصرفات واشنطن".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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