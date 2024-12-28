الرياضة - 07:16 - كل ما تريد معرفته عن التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 07:16 مساءً - التقديم للمدارس المصرية - اليابانية 2025.. يتساءل الكثير من أولياء الأمور عن خطوات التقديم لأبنائهم في المدارس المصرية اليابانية 2025، تزامنًا مع فتح باب التقديم بها للعام الدراسي 2026/2025.

وتوفر كلمتك لمتابعيها رابط وسن التقديم للمدارس المصرية اليابانية 2025 بالإضافة إلى الأوراق المطلوبة وقواعد القبول، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

موعد فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم فتح باب التقديم للالتحاق بـ المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2026/2025 يوم الخميس 26 ديسمبر، ويستمر التقديم لمدة شهر كامل.

سن التقدم للمدارس المصرية اليابانية 2025

وحددت وزارة التربية والتعليم سن التقدم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2026/2025 كالتالي:

- المستوى الأول رياض أطفال 4 سنوات حتى 5 سنوات عدا يوم واحد.

- المستوى الثاني رياض أطفال 5 سنوات حتى 6 سنوات عدا يوم واحد.

- الصف الأول الابتدائي 6 سنوات حتى 7 سنوات عدا يوم واحد.

- الصف الثاني الابتدائي 7 سنوات حتى 8 سنوات عدا يوم واحد.

على أن يتم حساب سن طفل المتقدم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية في 1 أكتوبر 2025.

قبول الطلاب في المدارس المصرية اليابانية 2025

وأوضحت وحدة المدارس المصرية اليابانية التابعة لوزارة التربية والتعليم، أنه يتم قبول المستوى بناءً على الأماكن المتاحة في الفرع المتقدم إليه، وفي حالة التقدم لمراحل ما بعد أولى رياض أطفال يشترط التحويل من مدرسة لغات.

رابط التقديم للالتحاق المدارس المصرية اليابانية 2025

وأشارت الوزارة، إلى أنه يتم التقدم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للدراسة بها خلال العام المقبل 2025-2026، من خلال زيارة الرابط التالي: رابط التقديم للالتحاق المدارس المصرية اليابانية.

المصروفات الدراسية للمدارس المصرية اليابانية 2025

وحددت وزارة التربية والتعليم، المصروفات الدراسة في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد، وتبلغ نحو 18 ألف و650 جنيها فقط لا غير غير شاملة الزى المدرسي والكتب الدراسية.

قيمة الزي المدرسي للمدارس المصرية اليابانية 2025

وأشارت الوزارة، إلى أن قيمة الزي المدرسي إجبارية لبداية كل مرحلة «المستوى الأول رياض الأطفال، الصف الأول والرابع الابتدائي، الصف الأول الإعدادي» والمستجدين بكل الصفوف وهي قيمة إضافية علي قيمة المصروفات الدراسية.

أوراق التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2025

- شهادة ميلاد مميكنة للطالب حديثة الإصدار.

- بطاقة الرقم القومي لولى الأمر.

- إثبات محل الإقامة للعنوان الحالي بتاريخ سابق على إعلان فتح باب التقدم ب 6 أشهر على الأقل توثيق رسمي.

- التوقيع على إقرار ولى الأمر 2 أصل نسخة لولى الأمر ونسخة للمدرسة.

وفي حالة مخالفة ولي الأمر لأي من بنود الإقرار لا يتم قبول ملف الطفل ولا يحق له المطالبة بقيمة مبلغ مقدم المصروفات.

المدارس اليابانية في مصر

والجدير بالذكر أن إجمالي عدد المدارس 58 مدرسة في 26 محافظة، والتي تدرس المنهج المصري الجديد باللغة الإنجليزية بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.

ما معنى مصطلح التوكاستو وأهمية تطبيقه؟

مصطلح التوكاتسو (TOKKATSU) مشتق من كلمة (Tokubetu katudo) توكوبيتسو كاتسودو ويطلق عليه اختصارًا توكاتسو ويعبر عن الأنشطة الخاصة التي تعتبر أحد الركائز الأساسية لتعليم الطفل الشامل في اليابان، والهدف منها خلق مناخ مرغوب فيه بين الطلاب من أجل المشاركة وخلق حياة أفضل داخل الفصل والمدرسة والعمل على تطوير موقف إيجابي فاعل من جانب الطلاب للتعامل مع مختلف القضايا في الفصل والمدرسة، وكذلك خلق موقف إيجابي تجاه الحياة بصفة عامة. كما هي مجموعة أنشطة تعليمية ضرورية لنمو الطلاب وبنائهم لعلاقات إنسانية جيدة لازمة للارتقاء بهم.

ويقوم الطلاب في تلك الأنشطة الخاصة بوضع أهداف لهم، وبذل الجهود بصورة اختيارية ذاتية تطبيقية، ويقومون بالتفكير من تلقاء أنفسهم وتبادل الحوار والمناقشة والبحث عن حل للمشكلات وتوافق الآراء، وهي أنشطة لا يتم إدراجها في إطار المواد الدراسية، ولا تتمثل أهداف الأنشطة الخاصة في تغيير سلوكيات الطلاب داخل المدرسة فحسب، بل تمتد إلى المنزل والمجتمع خارج نطاق المدرسة.

وتوجد عدة أنواع من الأنشطة الخاصة (التوكاتسو) نذكر منها أنشطة الفصل وهي الأنشطة المتعلقة بمشاركة التلاميذ في تكوين الحياة داخل الفصل والمدرسة وأنشطة التفاعل مع الحياة اليومية والدراسة والتنمية الذاتية، وأنشطة الصحة والسلامة، وأنشطة تناوب الأنشطة اليومية للفصل.

وأيضا أنشطة مجلس التلاميذ وهي الأنشطة المتعلقة بتأسيس مجالس التلاميذ وإدارة وتخطيط أنشطة مجلس التلاميذ والتبادل الثقافي القائمة بها جماعات مختلفة الفئة العمرية داخل المدرسة ثم المناسبات المدرسية وهي أنشطة تعمل على تنمية الشعور بالانتماء والتكافل تجاه الآخرين بالإضافة شعور العمل للمصلحة العامة من خلال أنشطة تطبيقية يقوم بها التلاميذ وهي أنشطة يتم القيام بها على مستوى المرحلة الدراسية أو المدرسة.